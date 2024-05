Julian Nagelsmann: Sorgenfalten zum Vorbereitungsstart – Bundestrainer hat ein großes Problem

Die Fußball-Saison 2024/25 neigt sich dem Ende zu und die Europameisterschaft in Deutschland rückt immer näher. Bundestrainer Julian Nagelsmann fiebert auch dem EM-Start entgegen.

Doch der Bundestrainer hat jetzt schon große Sorgen. Die EM-Vorbereitung hat bereits begonnen. Julian Nagelsmann muss allerdings auf zahlreiche Stars warten und hoffen, dass sich keiner von ihnen verletzt.

Julian Nagelsmann: EM-Vorbereitung beginnt

27 Spieler hat Julian Nagelsmann vor kurzem noch für die Europameisterschaft, die am 16. Juni beginnt, nominiert. Mit lediglich 15 Profis fand am Montag (27. Mai) das erste Training in der Vorbereitung statt. Erst in den kommenden Wochen wird der Bundestrainer seinen kompletten Kader zur Verfügung haben.

Nagelsmann erklärte, dass Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah nach dem DFB-Pokalsieg mit Bayer Leverkusen am Mittwoch (29. Mai) erwartet werden. Auch Ilkay Gündogan wird dann nach Blankenhain in Thüringen kommen. Der DFB-Kapitän hatte am Sonntagabend noch die Saison mit dem FC Barcelona beendet.

Sein Teamkollege Marc-Andre ter Stegen wird erst am kommenden Montag in Herzogenaurach erwartet. Der DFB-Coach gewährte dem Barca-Torwart wegen der zuletzt großen Belastungen nach einer Rückenoperation im Winter eine kleine Verschnaufpause. Deutschlands Nummer eins Manuel Neuer fehlt aktuell wegen eines Magen-Darm-Infekts, wird aber in den kommenden Tagen erwartet.

„Hoffen, dass sich keiner verletzt“

Vier Stars fehlen Julian Nagelsmann zudem aufgrund des Champions-League-Endspiels zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid am 1. Juni in London: Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck werden dem Bundestrainer am 3. Juni im ersten Testspiel gegen die Ukraine nicht zur Verfügung stehen.

Aber das ist noch nicht alles. Wegen Blessuren sind David Raum, Leroy Sane, Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic noch nicht im Teamtraining. Keine optimale Vorbereitung für Nagelsmann, der vor der EM jeden Spieler im perfekten Zustand braucht.

Daher hatte der Bundestrainer für die Trainingswoche in Thüringen bereits die U21-Spieler Brajan Gruda (Mainz 05) und Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) hinzugeholt. „Wir hoffen, dass sich keiner verletzt und wir keinen nachnominieren müssen“, sagte Nagelsmann zur kritischen Personallage mit Blick auf die Meldung des endgültigen EM-Kaders am 7. Juni.