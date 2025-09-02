Gute Nachrichten für Julian Nagelsmann: Bundestrainer darf aufatmen

Nach nur zwei Spieltagen in der Bundesliga ist es wieder so weit: Die Länderspielpause steht an. Hierfür hat Julian Nagelsmann zuletzt seinen Kader berufen und 23 Spieler für die anstehenden Partien ausgewählt.



In Gruppe A der WM-Qualifikation gilt Deutschland klar als Favorit. Die gute Nachricht für Julian Nagelsmann: Der Coach kann sogar komplett aus dem Vollen schöpfen – inklusive eines großen Aufatmens.

Julian Nagelsmann im Glück

Es ist fast schon üblich, dass bei der Nominierung nicht alle Spieler tatsächlich mitreisen können. Oft müssen Profis nachnominiert werden, um verletzte Spieler zu ersetzen. Doch dieses Mal hat Julian Nagelsmann großes Glück – alle Spieler sind fit.

Besonders bei einem Akteur kann der Bundestrainer erleichtert sein. Shootingstar Florian Wirtz hatte sich zuletzt bei den „Reds“ gegen den FC Arsenal verletzt. Mit einer Oberschenkelverletzung humpelte er vom Platz. Der DFB-Coach dürfte vor dem Fernseher wohl kräftig gezuckt haben.

Pflichtsiege für den DFB

Nach Abpfiff gab Liverpool-Trainer Arne Slot jedoch schnell Entwarnung. Es sei keine ernsthafte Verletzung gewesen, sondern lediglich ein „Willkommen in der Premier League“. Somit konnte auch Wirtz am Montag in Herzogenaurach ins DFB-Quartier eintreffen – unter anderem zusammen mit seinem neuen Premier-League-Kollegen Nick Woltemade.

Für die deutschen Profis steht am Donnerstag (4. September) der erste Einsatz an. In Bratislava trifft das Team von Julian Nagelsmann auf die Slowakei. Am Sonntag folgt das Heimspiel in Köln gegen Nordirland (7. September). Zwei Partien, bei denen Wirtz und Co. mit sechs Punkte einplanen werden. Der Neuzugang von Liverpool konnte bei den „Reds“ bislang noch nicht voll einschlagen. Daher wird er die Chance bei der Nationalmannschaft mit Sicherheit nutzen, um weiter Selbstvertrauen aufzubauen.