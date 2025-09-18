Für Julian Nagelsmann kommt es knüppeldick – jetzt können es alle sehen

Julian Nagelsmann steckt mit der deutschen Nationalmannschaft in einer Krise. Die 0:2-Niederlage in der Slowakei sorgte für jede Menge Kritik an das DFB-Team. Der zuletzt ausbleibende Erfolg macht sich nun erneut bemerkbar.

Denn nach dem misslungenem Start in die WM-Qualifikation ist die deutsche Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste von Platz neun auf zwölf abgerutscht. Grund dafür sind die Niederlage gegen die Slowakei und zu wenige Punkte aus dem Sieg gegen Nordirland. Kroatien, Italien und Marokko zogen an der Mannschaft von Julian Nagelsmann vorbei.

Julian Nagelsmann droht schwierige Gruppenauslosung

Dadurch würde das DFB-Team bei der Auslosung der WM-Gruppen im Dezember nicht in Topf eins landen. Dies erhöht das Risiko, bereits in der Gruppenphase auf starke Gegner wie Spanien, Frankreich oder England zu treffen. Auch eine Gruppe mit Gastgeber Mexiko könnte wegen extremer Temperaturen problematisch sein.

Die 0:2-Blamage gegen die Slowakei kostete dem DFB-Team viele Punkte im FIFA-Ranking. Italien und Kroatien könnten Deutschland durch eigene Niederlagen im November allerdings wieder den Weg in Topf eins ermöglichen. Marokko ist hingegen bereits qualifiziert und bleibt in den Topf-eins-Rängen.

Druck für DFB-Team

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann muss jedoch ohnehin die WM-Quali auf Platz eins abschließen. Gelingt das nicht, drohen der DFB-Elf unangenehme WM-Playoffs im März. Diese würden automatisch zu einer Setzung in den schwächsten Topf der Auslosung führen, unabhängig von der Weltranglistenposition.

Um nicht auf fremde Ergebnisse angewiesen zu sein, braucht Nagelsmanns Team konstante Siege in den verbleibenden Partien. Dazu müssen in den verbleibenden Partien gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg zwingend Siege her.

