Heftige Gerüchte um DFB-Star! Julian Nagelsmann schaut genau hin

Nach den Siegen gegen Luxemburg und Nordirland hat sich die DFB-Elf um Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder etwas Luft verschafft. Im Kampf um das Ticket für die WM 2026 hat Deutschland alles in der eigenen Hand.

Nun aber sorgen heftige Transfer-Gerüchte um einen DFB-Star für viel Aufsehen. Dabei spielte er unter Julian Nagelsmann zuletzt keine Rolle. Da dürften die jüngsten Spekulationen um seine Person gerade recht kommen.

Julian Nagelsmann: Ter Stegen dank Wechsel zurück ins DFB-Tor?

Die Ausgangslage im deutschen Tor ist eigentlich klar. Marc-Andre ter Stegen ist die Nummer eins. Doch weil eine Rückenverletzung den aussortierten Keeper des FC Barcelona derzeit außer Gefecht setzt, muss Oliver Baumann herhalten. Der 35-Jährige vertritt ter Stegen mehr als ordentlich, doch der Hoffenheimer muss bei einer Genesung ter Stegens wohl wieder zurück auf die Bank. Voraussetzung: Ter Stegen spielt auf Klubebene.

Weil das in Barcelona allerdings wohl nicht mehr der Fall sein wird, muss sich der Torwart nach Alternativen umschauen. Und die scheinen nun bereitzustehen. Denn wie die „Sport“ berichtet, sollen gleich vier Top-Klubs den Deutschen auf dem Zettel haben. Demnach schielen Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspurs und die AS Monaco an ter Stegen interessiert sein.

Erste Gespräche mit Monaco

Letztgenannter Klub soll derweil schon Kontakt mit dem Verantwortlichen des FC Barcelona aufgenommen haben, um ein mögliches Geschäft auszuloten. Sowohl bei den Monegassen als auch bei den übrigen Interessenten soll derzeit ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption im Raum stehen.

Für ter Stegen wäre ein Wechsel sicher die einzige Möglichkeit, um sich für einen Stammplatz unter Julian Nagelsmann zu empfehlen. Nimmt der 33-Jährige diese Chance allerdings nicht wahr, dürfte es in der Nationalmannschaft für ihn schwierig werden.