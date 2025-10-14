Doppelter Nackenschlag für Julian Nagelsmann? Es wird immer brenzliger

Aus Belfast und damit aus der Länderspielpause reist Julian Nagelsmann sicher mit einer Menge Euphorie zurück. In den Spielen gegen Luxemburg (4:0) und Nordirland (1:0) wusste die deutsche Mannschaft sowohl mit ihrer spielerischen als auch mit der kämpferischen Facette zu überzeugen. Die WM ist wieder fest im Blick, doch damit endet die Arbeit als Bundestrainer nicht.

Neben Taktik- und Kaderplanung gehört auch die Sichtung neuer Talente zu Julian Nagelsmanns Aufgaben. Genau da herrscht im modernen Fußball reger Konkurrenzkampf – auch bei den Nationalmannschaften. So könnten Mert Kömür (FC Augsburg) und Muhammed Damar (TSG Hoffenheim) dank doppelter Staatsbürgerschaft aktuell noch für Deutschland oder die Türkei auflaufen.

Julian Nagelsmann: Nächste Talente weg?

Bislang entschieden sich beide für die Jugendmannschaften des DFB. Beim Verband festgespielt haben sie sich damit allerdings noch nicht. Diese Tatsache nutzt die Türkei aktuell offenbar, um beide Spieler zu umwerben – und kann dafür überzeugende Argumente auf den Tisch legen.

Immerhin ist die fußballerische Qualität im Kader der Türken nicht von der Hand zu weisen. Dennoch scheint Kömür laut übereinstimmenden Medienberichten eher zum DFB zu tendieren. Bei Damar ist die Haltung noch unbekannt. Die beiden Bundesligaprofis könnten erstklassige Perspektivspieler für den DFB abgeben und sich langfristig im A-Kader festspielen.

DFB verlor schon Yildiz und Uzun

Mit Kenan Yildiz und Can Uzun verlor der deutsche Fußball bereits zwei außergewöhnliche Spieler von internationaler Klasse. Gerade in der, von Nagelsmann so oft betonten, DFB-Entwicklungsphase sind junge Talente von enormem Wert.

Sie sollen eine ganze Generation prägen und sich möglichst früh in der Nationalmannschaft einspielen. Dass darin auch das Rezept für den WM-Erfolg 2014 lag, ist wohl unbestritten. Eine ähnlich starke Einheit muss jetzt auch Julian Nagelsmann formen. Eine schwierige Aufgabe, egal ob mit oder ohne Kömür und Damar.