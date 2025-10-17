Geht jetzt alles schnell? Julian Nagelsmann und DFB droht bittere Juwel-Pleite

In den vergangenen Jahren hat der DFB schon so einige Top-Talente verloren, die den Verband gewechselt und somit für eine andere Nationalmannschaft gespielt haben. So ist es beispielsweise bei Kenan Yildiz der Fall gewesen, der jetzt zu den Leistungsträgern der türkischen Nationalelf gehört.

Droht dem DFB jetzt etwa der nächste Verlust? U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi hatte zuletzt erklärt, dass er auf einen Anruf von Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso hofft. Für Julian Nagelsmann und den deutschen Verband wäre das ein herber Schlag – und es könnte jetzt schneller gehen als gedacht.

DFB: U21-Talent Tresoldi bald für Italien?

„Die Regeln erlauben es und mein Telefon ist eingeschaltet. Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen“, sagte Tresoldi zuletzt deutlich. Dem DFB dürften diese Aussagen gar nicht geschmeckt haben. Sein U21-Coach Antonio di Salvo versuchte, die ganze Thematik etwas zu beruhigen.

Auch interessant: Hat ihn Julian Nagelsmann im Blick? Deutscher Profi ist in der MLS ein Star

„Ich glaube, dass wir das Thema nicht so groß machen sollten, weil er einfach ein Interview geführt hat und danach gefragt wurde“, erklärte der 46-Jährige. Di Salvo habe seit den Aussagen zwar nicht mehr mit Tresoldi gesprochen, berichtete er, allerdings habe vor „circa zehn bis 14 Tagen“ ein Austausch zwischen beiden stattgefunden, bei dem der Angreifer beteuerte, dass „er sich extrem wohlfühlt bei der U21“.

Während Di Salvo das Thema nicht groß machen möchte, bestimmt es eben in Italien die Schlagzeilen. Gattuso beobachtet den Angreifer genau und lässt jetzt aufhorchen: Tresoldi könnte bald für den vierfachen Weltmeister auflaufen.

Gattuso: „Arbeiten dran, Tresoldi zu nominieren“

Auf einer Pressekonferenz sagte Gattuso: „Wir arbeiten daran, Tresoldi zu nominieren.“ Spätestens jetzt sollten beim DFB und Nationaltrainer Julian Nagelsmann die Alarmglocken läuten. In der kommenden Länderspielperiode könnte es also so weit sein, dass Gattuso den jungen Stürmer für die italienische Nationalmannschaft berufen könnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Der 21-Jährige spielt seit diesem Sommer für den FC Brügge und erzielte in 17 Spielen schon fünf Tore, bereitete weitere drei Treffer vor. Im DFB-Dress lief er bislang für die U19, U20 und U21 auf. Auch hier bewies er seine Torjäger-Qualitäten, wie er es lange für Hannover 96 tat.