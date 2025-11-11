Ungewissheit beim DFB – Jetzt äußert sich Julian Nagelsmann zur Torwartsituation

Julian Nagelsmann hat klargestellt, dass Marc-Andre ter Stegen für die Fußball-WM 2026 unbedingt regelmäßig spielen muss. Die deutsche Nummer eins müsse zwar nicht zwingend bei einem europäischen Topklub unterkommen, solle aber generell „einigermaßen gut spielen“. In Wolfsburg betonte Nagelsmann: „Es ist wichtig, dass er spielt.“

Ter Stegen hatte nach Manuel Neuers Rücktritt das DFB-Tor übernommen, kämpfte zuletzt jedoch mit schweren Verletzungen. Einer Knieverletzung folgte eine Rücken-OP, wodurch der 33-Jährige beim FC Barcelona ins Abseits geriet. Nun hat er zumindest wieder das Training aufgenommen. Doch ohne regelmäßige Einsätze droht der Verlust seines Stammplatzes bei Julian Nagelsmanns Kaderplanung.

Julian Nagelsmann fordert Spielpraxis

Nagelsmann sprach diese Woche ausführlich mit ter Stegen und erklärte: „Das Wintertransferfenster ist nie super einfach.“ Einen Wechsel hält er für notwendig, wenn ter Stegen seine WM-Chance wahren möchte. Wichtig sei es, dass er einen Verein finde, „der im Winter mit seinem Torwart nicht so zufrieden ist“, sagte Nagelsmann. Das könne schwierig werden, doch: „Ich traue ihm zu, dass irgendein Verein das machen wird.“

+++Knallharte Ansage vom Bundestrainer Richtung Sane+++

Einen konkreten Vereinswechsel bei einem sogenannten „Topklub“ verlangt Nagelsmann nicht. „Was ist ein Topklub?“, fragte er skeptisch. Schließlich sei die Situation ohnehin „nicht super easy“. Sollte sich tatsächlich eine Wechseloption bieten, bei der ter Stegen wieder regelmäßig spielt und überzeugt, werde der Plan weiterverfolgt, ihn als Stammtorhüter für die WM einzuplanen.

Das „vieldiskutierte Torwart-Thema“

Falls er jedoch keine Spielpraxis sammeln kann, sieht Nagelsmann Anpassungen in der Torwartfrage als zwingend notwendig. In diesem Fall steht Oliver Baumann bereit, der aktuell die Position im DFB-Tor übergangsweise innehat. „Sollte es nicht so sein, werden wir uns weitere Gedanken machen zum vieldiskutierten Torwart-Thema“, kommentierte der Bundestrainer beinahe süffisant.

Mehr aktuelle News für Dich:

Auch wenn die Ausgangslage für ter Stegen verzwickt scheint, zeigt sich Julian Nagelsmann zuversichtlich. Natürlich wäre der Konkurrenzkampf um den Stammplatz im DFB-Tor für die WM intensiver, sollte sich ter Stegen wieder als Nummer eins empfehlen können. Die kommende Transferperiode im Winter dürfte für den erfahrenen Keeper entscheidend werden.