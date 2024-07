Julian Nagelsmann hochemotional: Bundestrainer kämpft nach EM-Aus mit den Tränen

Aus der Traum von der EM! Deutschland und Julian Nagelsmann müssen sich vom Titel verabschieden. Nach einem mehr als nur dramatischen Viertelfinale gegen Spanien hat das Sommermärchen ein bitteres Ende.

Nach dem Spiel herrschte Frust, Fassungslosigkeit und Trauer bei den Deutschen. Bundestrainer Julian Nagelsmann war im TV-Interview den Tränen nahe.

Julian Nagelsmann den Tränen nahe

„Man sieht es in den Augen. Ich kämpfe mit den Tränen“, begann Julian Nagelsmann das Gespräch in der ARD. Die TV-Zuschauer sahen dem Bundestrainer deutlich an, dass ihm das EM-Aus sehr nahe geht. „Wenn die Spieler so über die letzten Wochen reden, ist das natürlich sehr emotional“, sagte der DFB-Coach weiter.

Auch interessant: Toni Kroos: Bitteres EM-Aus! DFB-Star lässt nach Karriereende tief blicken – „Steht im Vordergrund“

Zuvor hatte nämlich Joshua Kimmich erklärt, wie besonders das Turnier war. „Die Jungs haben echt viel reingeschmissen und unverdient verloren“, kämpfte Nagelsmann sichtlich mit den Tränen.

Noch ohne Trikot für die EM? Hier gibt’s die Highlights im Preisvergleich!

Das DFB-Team kämpfte und wollte unbedingt ins Halbfinale einziehen. Spanien ging in der 2. Halbzeit durch Dani Olmo in Führung. Erst in der 89. Minute konnte Florian Wirtz den 1:1-Ausgleich machen. Danach ging es in die Verlängerung, wo es hochdramatisch wurde.

Bitteres EM-Aus steht fest

Spanien konnte in der 119. Minute dann das 2:1 machen. Deutschland und Julian Nagelsmann waren am Boden zerstört. Der 2:2-Ausgleich gelang dem DFB-Team nicht mehr. Spieler und Trainerteam konnten nicht fassen, dass die EM-Reise nun ein so bitteres Ende hat.

Aber der Bundestrainer hat auch etwas Positives aus der Europameisterschaft mitgenommen: „Wir haben es geschafft, die Leute wieder vor dem TV zu bringen. Wir haben eine Euphorie ausgelöst. Das hätten wir aber gerne noch eine Woche länger gehabt.“

Mehr Nachrichten für dich:

Auch Toni Kroos äußerte sich nach dem Spiel. Für den DFB-Star bedeutet es das Karriereende. „Jetzt im Moment überwiegt ein wenig das Turnier-Aus. Das steht im Vordergrund, weil wir alle ein gemeinsames Ziel hatten. Dieser Traum, den wir alle hatten, ist einfach geplatzt, auch wenn wir in den nächsten Tagen realisieren, was für ein gutes Turnier wir gespielt haben. Wenn man so nah dran ist, dann ist das einfach bitter“, so der 34-Jährige.