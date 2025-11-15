DFB-Star nutzt seine Chance – klare Ansage Richtung Julian Nagelsmann

Ohne großen Glanz hat Deutschland am Freitagabend (15. November) die Pflichtaufgabe Luxemburg gemeistert. Das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann siegte mit 2:0.

Im Kampf um die Qualifikation für die WM 2026 grüßt Deutschland damit weiter von Platz eins. Vor dem Endspiel gegen die Slowakei hat man damit alles in der eigenen Hand. Julian Nagelsmann dürfte dort erneut auf einen DFB-Rückkehrer setzen. Dabei gab es zuvor zahlreiche Diskussionen!

Leroy Sane nutzt Chance von Julian Nagelsmann

Die Zweifel bei den deutschen Fans waren groß, als Julian Nagelsmann Leroy Sane vor wenigen Tagen in die deutsche Nationalmannschaft zurückholte. Noch wenige Monate zuvor hatte der Bundestrainer höchstpersönlich andeuten lassen, dass Sane nach seinem Wechsel in die Türkei noch mehr leisten müsse, um sich eine Rückkehr ins DFB-Team zu verdienen. Sechs Scorerpunkte aus 15 Spielen reichten Julian Nagelsmann da offenbar schon.

Am Ende scheint der Bundestrainer jedoch Recht behalten zu haben. Denn Sane zahlte seine Startelf-Nominierung gegen Luxemburg mit einer guten Leistung zurück. Seine starke Vorlage zum wichtigen 1:0-Führungstreffer durch Nick Woltemade dürfte in Erinnerung bleiben. Auch am zweiten Treffer des Tages hatte der ehemalige Schalke-Spieler seine Aktien.

Leweling und Co. im Hintertreffen

Somit dürfte Julian Nagelsmann auch gegen die Slowakei (17. November) erneut auf die Dienste von Sane setzen. Für Kevin Schade und Jamie Leweling, die in Luxemburg nur eingewechselt wurden, bleibt dann wohl nur erneut der Platz auf der Ersatzbank. Dabei überzeugen auch sie derzeit auf Klubebene.

Der deutschen Nationalmannschaft reicht gegen die Slowakei im Übrigen ein Unentschieden, um die Qualifikation für die WM 2026 perfekt zu machen. Aber Obacht: Im Hinspiel ging die DFB-Elf noch mit 0:2 baden.