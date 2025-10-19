Auch Julian Nagelsmann dürfte staunen – Knoten bei Leroy Sane endlich geplatzt

„Er muss mehr auffallen“. Mit dieser Aussage hat sich Julian Nagelsmann zuletzt nicht unbedingt viele Freunde gemacht. Gemeint waren damit Leroy Sanes Leistungen in der Süper Lig. Der ehemalige Bundesliga-Profi kam dort nur schwer in den Tritt. Das änderte sich jetzt ausgerechnet im Derby.

Für Galatasaray stand am Samstag (18. Oktober) das Auswärtsspiel beim kriselnden Nachbarn Istanbul Basaksehir an. Es sollte ein souveräner Pflichtsieg werden, trotz der besonders aufgeheizten Derby-Atmosphäre. Am Ende bot das Spiel doch mehr Spannung, als von Gala-Fans erwünscht.

Sane trumpft doppelt auf

2:1 gewann der Erstplatzierte der Süper Lig dann aber doch beim Stadtrivalen. Maßgeblich verantwortlich dafür: die beiden Tore von Sane. Im zehnten Pflichtspiel für den amtierenden türkischen Meister gelangen dem 29-Jährigen damit erst Treffer zwei und drei. Dass man sich in Istanbul mehr vom deutschen Nationalspieler erhofft hatte, ist klar.

Doch der Blick gilt der Zukunft. Sane wäre es zu wünschen, dass dieser wichtige Doppelpack hilft, sich bei seinem neuen Verein weiter zu integrieren. Dann dürfte er auch auf dem Zettel von Nagelsmann wieder auftauchen. Bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (4:0) und Nordirland (1:0) fand der Flügelspieler keine Beachtung.

Julian Nagelsmann erwartet mehr

Nagelsmann bezeichnete die Süper Lig zuletzt als „einen Tick schlechter als die Bundesliga“. Da würden ihm hierzulande sicher auch die meisten Fußballfans zustimmen. Gerade deshalb müsse Sane dort mit seinen Leistungen stärker herausstechen als in Deutschland.

Nicht alle sehen das so. Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan widersprach dem Bundestrainer. Dennoch: Solch starke Leistungen sind am Ende von beidseitigem Interesse. Sane festigt seine Stellung bei Galatasaray und empfiehlt sich als der Unterschiedsspieler, den Julian Nagelsmann braucht.