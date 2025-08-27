DFB-Hammer! Nagelsmann-Entscheidung lässt Fans schäumen: „Charakterlos“

Nach zwei Spieltagen in der Fußballbundesliga steht bereits die erste Länderspielpause der neuen Saison an – für das DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es gegen die Slowakei (Donnerstag, 04. September, 20.45 Uhr) und gegen Nordirland (Sonntag, 07. September, 20.45 Uhr).

Dabei sorgte Nagelsmann für einige dicke DFB-Überraschungen. Die wohl größte: Leroy Sané ist nicht nominiert worden. Nagelsmann lieferte für diesen Schritt gleich eine Begründung – die gefällt einigen Fans jedoch überhaupt nicht.

Nagelsmann verzichtet für DFB-Spiele auf Sané

Sané wird nicht im Kreise der Nationalmannschaft sein, wenn das DFB-Team in die WM-Qualifikation startet. Warum Nagelsmann sich so entschieden hat, machte er gleich nach der Nominierung des Kaders deutlich.

„Er spielt in einer Liga, die schlechter ist als die europäischen Topligen. Er muss mehr auffallen und braucht eine gewisse Quote. Ich erwarte aber keine Wunderdinge, er muss bei Galatasaray erstmal reinkommen“, so der Bundestrainer. Rumms! Das ist mal eine deftige Ansage.

Vor wenigen Wochen war Sané ablösefrei vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul gewechselt. In der Türkei wird der deutsche Flügelspieler mächtig gefeiert. Auch sein erstes Tor konnte er bereits erzielen. Die türkischen Fans verstehen die Entscheidung Nagelsmanns deshalb überhaupt nicht.

Türkische Fans flippen aus

Sie finden die Aussagen und die Maßnahme von Nagelsmann völlig überzogen. „Ist die Bundesliga so viel besser? Da wird jedes Jahr die gleiche Mannschaft Meister“, schreibt ein Fan auf „X“. Ein anderer geht noch weiter: „Was für charakterlose Aussagen. Diese Worte sind einfach nur schrecklich. Vor allem für unsere Liga“.

Mit der Entscheidung, Sané nicht zu berücksichtigen, hat sich Nagelsmann in der Türkei keine Freunde gemacht. Allerdings ließ er die Tür für Sané offen. Sollte der 29-Jährige bei Galatasaray also mächtig aufdrehen, dürfte eine DFB-Rückkehr wohl nur eine Frage der Zeit sein.