Brisante Entscheidung steht bevor: Sorgt Julian Nagelsmann für eine Überraschung?

Die nächste Länderspielpause steht vor der Tür! Am 14. November trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Luxemburg, ehe am 17. November das Duell gegen die Slowakei wartet. Diese beiden Spiele werden zeigen, ob sich Julian Nagelsmann und sein Team direkt für die WM 2026 qualifiziert oder der Umweg über mögliche Playoffs gegangen werden muss.

Besonders das Spiel gegen die Slowakei, die das Hinspiel mit 2:0 gewinnen konnte, wird also enorm wichtig. Diese Partie wird aller Voraussicht nach über den Ausgang der WM-Qualifikation entscheiden. Sorgt Julian Nagelsmann mit Blick auf die beiden wichtigen Partien für eine dicke Überraschung?

Holt Julian Nagelsmann Sane zurück?

Dieses Thema kreiste tagelang über die deutsche Nationalmannschaft. Vor der Kadernominierung im September traf Nagelsmann die harte Entscheidung, Flügelstürmer Leroy Sane nicht zu berufen. Die Entscheidung, verbunden mit der Begründung Nagelsmann, schlug hohe Wellen.

„Er spielt in einer Liga, die einen Tick schlechter ist als die Bundesliga. Er muss mehr auffallen“, sagte der DFB-Coach damals deutlich. Es war eine klare Ansage an Sane, dass er bei Galatasaray Istanbul in der Süper Lig deutlich besser liefern müsse, um in die Nationalmannschaft zurückkehren zu können.

Der Start in Istanbul war für Sane alles andere als einfach. Zuletzt hat er sich jedoch immer besser eingefunden und performt. Vor allem in den letzten Wochen zeigte der Ex-Bayern-Akteur gute Leistungen. Doch reicht das für die Rückkehr in das DFB-Team?

Sane macht sich Hoffnung auf Nominierung

Seine Formkurve zeigt deutlich nach oben, seine Bedeutung für die Mannschaft ist in den vergangenen Wochen immer größer geworden. Laut übereinstimmenden türkischen Medien soll sich der 29-Jährige daher durchaus Hoffnung machen, wieder nominiert zu werden. Er würde gespannt auf die Kadernominierung warten, heißt es.

Nach der deutlichen Ansage Anfang September wäre es durchaus überraschend, wenn Nagelsmann den Ex-Bayern-Akteur für die letzten beiden Qualispiele nominiere würde. Auch alle deutschen Fußballfans werde diese Entscheidung gespannt verfolgen.