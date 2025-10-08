Lobeshymne auf Julian Nagelsmann – dieser Bayern-Star spricht über „Bindung“ zum DFB-Coach

Nach kurzer Pause ist Aleksandar Pavlovic zurück in der DFB-Auswahl. Der 21-Jährige wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die EM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (10. Oktober, 20:45 Uhr) und Nordirland (13. Oktober, 20:45 Uhr) nominiert. Im Vorfeld lobte der FC-Bayern-Mittelfeldspieler seinen Coach überschwänglich.

„Julian und ich verstehen uns sehr gut. Er ist ein super netter, cooler und lustiger Typ“, erklärte Pavlovic. Besonders schätzt er die Gespräche mit Nagelsmann. „Es macht immer sehr Spaß, mit ihm zu reden, auch Ratschläge von ihm anzunehmen.“ Doch die Beziehung der beiden geht tiefer.

Schlüsselrolle in Pavlovics Karriere

Pavlovic verriet, dass Nagelsmanns Einfluss früh begann. „Ich glaube, das wissen viele nicht, aber mein erstes Profitraining habe ich beim FC Bayern unter ihm absolviert. Er hat mich hochgeholt“, so der Youngster. „Deswegen ist seitdem schon eine Bindung zu ihm da“, erklärt Pavlovic weiter.

Von 2021 bis 2023 trainierte Julian Nagelsmann den FC Bayern. Trotz Meistertitel und Champions-League-Erfolg wurde er entlassen. Nach einer kurzen Pause übernahm er ab September 2023 die Nationalmannschaft. Pavlovic feierte unter ihm im Juni 2024 sein Länderspiel-Debüt beim 0:0 gegen die Ukraine.

Druck auf Julian Nagelsmann und DFB

Das Team steht nach durchwachsenen Ergebnissen in der Qualifikation unter Zugzwang. Ein 0:2 gegen die Slowakei und ein 3:1 gegen Nordirland im Hinspiel machen die Siege gegen Luxemburg und Nordirland dringend nötig. „Wir wollen zeigen, was wir draufhaben, und der Mannschaft helfen, die zwei Spiele zu gewinnen“, betonte Pavlovic.

Der Mittelfeldspieler will dabei den Schwung der starken Bayern-Saison nutzen. In München läuft es für ihn und sein Team bisher glänzend. Auch vier weitere Bayern-Spieler, darunter Joshua Kimmich und Leon Goretzka, gehören dem aktuellen Kader an. Die Kulisse dürfte den Druck weiter erhöhen. Pavlovic scheint fest entschlossen zu sein, Julian Nagelsmann und seinem Team zu helfen, die nötigen Punkte zu holen.