Julian Nagelsmann lässt Fans toben – „Das ist unglaublich“

Die Länderspielpause steht wieder an! Julian Nagelsmann und das DFB-Team sind in der WM-Qualifikation wieder gefordert. Der Bundestrainer hat auch den Kader für die beiden Spiele gegen Luxemburg und Nordirland bekanntgegeben. Dabei sorgte er für eine Überraschung (hier mehr dazu).

Doch es gab auch eine Entscheidung von Julian Nagelsmann, über die viele Fans ganz und gar nicht erfreut sind. Es geht um Torhüter Noah Atubolu vom SC Freiburg, der nicht nominiert wurde. In den sozialen Netzwerken zeigen die Fußballfans deutlich, was sie davon halten.

Julian Nagelsmann: Entscheidung sorgt für Aufsehen

Für die Torwart-Position hat Julian Nagelsmann Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) nominiert. Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona ist nach seiner Operation noch nicht fit, wird also weiter ausfallen.

Auch interessant: DAZN erfüllt Fans großen Wunsch – „Wir haben euch gehört“

Dass der Bundestrainer Noah Atubolu nicht nominiert, ist durchaus überraschend. Der Freiburg-Keeper zeigt schon seit einigen Jahren konstant gute Leistungen in der Bundesliga. Für den 23-Jährigen ist es sicherlich ein großer Rückschlag.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nagelsmann sagte jüngst dazu: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er in unseren Kreis rückt, wenn seine Leistungen so bestehen bleiben wie zuletzt.“ Dieses Kriterium hat Atubolu seitdem übererfüllt. Dennoch kommt es nicht zur Nominierung.

Fans toben über Nicht-Nominierung

Dementsprechend zeigen auch die Fan-Kommentare in den sozialen Medien, dass die Entscheidung von Julian Nagelsmann durchaus umstritten ist. „Atubolu seit Monaten der beste deutsche Torwart und wieder keine Nominierung. Das ist unverständlich“, „Was muss Atubolu noch machen? Vielleicht 40 Elfmeter am Stück halten?“ und „Wieder kein Atubolu. Was hat er verbrochen? Das ist wirklich unglaublich“, heißt es unter anderem von einigen Fans.

Mehr Nachrichten für dich:

Eine Möglichkeit bietet sich für Atubolu in diesem Jahr noch. Denn im November gibt es erneut eine Länderspielpause. Ob der deutsche Bundestrainer ihn dann endlich nominieren wird? Bis dahin muss der Freiburg-Keeper aber weiterhin gute Leistungen zeigen.