Julian Nagelsmann: Nach dem Italien-Spiel herrscht traurige Gewissheit

Für Julian Nagelsmann gab es am Donnerstagabend (21. März) einen Start nach Maß ins Länderspiel-Jahr. Die erste Partie 2025 gewann die deutsche Nationalmannschaft in Italien 2:1. Doch beim Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gab es für den Bundestrainer auch eine traurige Gewissheit. Aber der Reihe nach.

Im legendären San Siro in Mailand durfte Julian Nagelsmann sich nicht nur über einen Sieg freuen, sondern auch über eine solide Leistung seines Teams. Nachdem die DFB-Elf sich in der ersten Halbzeit noch ein paar Unsicherheiten in der Defensive leistete und in der Offensive noch nicht auf Touren kam, stand die deutsche Abwehr im zweiten Durchgang schon deutlich stabiler, und auch im Spiel nach vorne entwickelte das Team um Kapitän Joshua Kimmich mehr Mut.

Julian Nagelsmann: Wirtz und Havertz fehlen

Und dennoch gab es für Julian Nagelsmann eine traurige Gewissheit: Florian Wirtz und Kai Havertz sind unersetzlich. Die beiden verletzten Offensiv-Stars fehlten am Donnerstagabend im deutschen Spiel an allen Ecken und Enden. Einzig Jamal Musiala sorgte im deutschen Angriffsspiel für ein paar wenige kreative Momente. Dass die beiden Tore nach weiten Hereingaben fielen, ist bezeichnend.

Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri hatten sich ihren Startelf-Einsatz nach ihren überzeugenden Leistungen beim FSV Mainz durchaus verdient. Doch das deutsche Spiel belebten sie beim Sieg in Italien ebenso wenig wie Bayerns Leroy Sané oder BVB-Profi Pascal Groß. Immerhin konnte Leon Goretzka bei seiner DFB-Rückkehr aus der Mittelfeldzentrale so manchen Impuls setzen. Doch als Ersatz für die dynamischen Topstars Wirtz und Havertz kann auch Goretzka nicht herhalten.

Julian Nagelsmann muss sich gedulden

Und so wird Julian Nagelsmann weiter auf die Rückkehr seiner beiden großen Stars hoffen. Speziell bei Havertz wird der Bundestrainer sich allerdings noch gedulden müssen. Der 25-Jährige fällt wegen einer Oberschenkelverletzung noch bis Sommer aus. Wann Wirtz nach seiner Innenbandverletzung zurückkehrt, ist noch nicht klar.