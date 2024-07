Das Sommermärchen geht weiter! Das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann darf weiter vom ganz großen Coup träumen. Im Achtelfinale gegen Dänemark konnte sich Deutschland in einem wahren Krimi mit 2:0 durchsetzen.

Nach einem mehr als nur irren Duell gegen Dänemark steht Deutschland mit Julian Nagelsmann nun im Viertelfinale. Der DFB-Coach und seine Jungs haben jetzt etwas sehr Wichtiges geschafft: Das ganze Land dürfte jetzt so richtig gehypt sein.

Julian Nagelsmann: Nach dem Dänemark-Spiel herrscht Gewissheit

Vier Spiele, drei Siege und das Viertelfinale: Spätestens jetzt gibt es auf den deutschen Straßen ganz viel Euphorie. Julian Nagelsmann hatte sich nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz über das ruhige Publikum beschwert. „Ich glaube, wir haben das Stadion aufgeweckt, was wichtig war“, meinte Bundestrainer vielsagend. „Es war vorher schon sehr ruhig“, so das harte Urteil über das Frankfurter Publikum.

In Dortmund beim 2:0-Sieg gegen Dänemark dürfte er sich doppelt gefreut haben. Zum einen hat das DFB-Team es ins Viertelfinale geschafft und zum einen hat er mit dem deutschen Team das Wichtigste geschafft.

Nagelsmann hat Toni Kroos und Co. so eingestellt, dass sie ein richtig gutes Turnier spielen und wieder Euphorie im Land erzeugt haben. Das, was seit Jahren hier vermisst wird, dürfte wieder zurück sein. Und da dürfte auch ein mögliches Aus gegen Spanien, das im Achtelfinale gegen Georgien ran muss, im Viertelfinale nichts ändern.

Euphorie ist wieder da!

Vor dem Achtelfinale waren die deutschen Fans schon mehrere Stunden vor dem Anpfiff in Feierlaune. In der Dortmunder Innenstadt sorgten die Anhänger für Partystimmung (hier mehr dazu). Für Julian Nagelsmann und das DFB-Team ist das ein großer Erfolg.

Anders wird es auch in der Runde der besten acht am 5. Juli in Stuttgart (18 Uhr) dann nicht sein. Auch hier werden die deutschen Fans gemeinsam mit der Mannschaft alles geben, um es bis ins Halbfinale und dann ins Endspiel in Berlin zu schaffen. Das Sommermärchen kann dann mit dem EM-Titel gekrönt werden. Wer hätte das vor einigen Monaten noch für möglich gehalten?