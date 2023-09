Bundestrainer Julian Nagelsmann? Plötzlich ist ER beim DFB im Gespräch

Die Bestätigung lässt weiter auf sich warten – doch alles deutet darauf hin, dass Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer wird. Während noch immer an den letzten Vertragsdetails geschliffen wird, laufen bereits die Planungen für das Trainerteam.

Mit Hansi Flick mussten auch seine Assistenten Marcus Sorg und Danny Röhl gehen, müssen ersetzt werden. Und auch hier bahnt sich jetzt ein DFB-Hammer an.

Julian Nagelsmann: Bringt der Bundestrainer einen Star als Co mit?

Der neue DFB-Trainer ist noch gar nicht bestätigt, da läuft die Gerüchteküche schon wieder heiß. Offenbar will Nagelsmann einen Ex-Bundesliga-Star als Assistenten mit ins Boot holen. Als TV-Experte hat er sich bereits bewährt, als Trainer erste Erfahrungen und Erfolge gefeiert. Jetzt bahnt sich für Sandro Wagner der ganz große Schritt an.

Laut der „Süddeutschen Zeitung“ soll Wagner der Nagelsmann-Co für das „Projekt Heim-EM“ werden. Demnach steht der einstige Bayern-Stürmer weit oben auf der Kandidatenliste des Bestimmt-Bald-Bundestrainers. Wagner hatte 2020 seine aktive Karriere beendet und hatte sofort an der Seitenlinie losgelegt. Erst als Stürmertrainer der DFB-Junioren, dann als U19-Coach der SpVgg Unterhaching.

Sandro Wagner als Nagelsmann-Assistent im Gespräch

Bei den Hachingern wurde er bald Profi-Chefcoach, stieg in die 3. Liga auf und wechselte daraufhin im Sommer zurück zum DFB, wo er als Assistent von Hannes Wolf in der U20 arbeitet. Der Job ruhte, als er nach dem Flick-Aus von Rudi Völler als Interims-Co-Trainer zur A-Nationalmannschaft geholt wurde. Bleibt er dem DFB-Team in der Funktion auch bei der EM 2024 erhalten?

Nagelsmann und Wagner kennen sich seit der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim, haben seither Kontakt gehalten und verstehen sich bestens. Beruflich kreuzten sich die Wege aber nur noch, wenn Wagner als DAZN-Experte bei Spielen von RB Leipzig oder Bayern München am Start war.