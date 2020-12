Jürgen Klopp: Große Ehre! England-Legende zieht besonderen Vergleich

Jürgen Klopp stand am Wochenende in England mal wieder unter besonderer Beobachtung. Dem Coach des FC Liverpool platzte nach dem Remis gegen Brighton & Hove Albion der Kragen.

Während viele die Kritik von Jürgen Klopp nicht nachvollziehen konnten, hat England-Legende Rio Ferdinand eine ganz eigene Theorie zu der Aktion des deutschen Trainers und vergleicht ihn mit einer weiteren Legende.

Jürgen Klopp erinnert Ferdinand an Sir Alex Ferguson

Was war in der englischen Premier League passiert? Die „Reds“ mussten auswärts in Brighton antreten und kassierten in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Elfmeter den Ausgleich. Darüber hinaus verletzte sich auch noch James Milner.

Ferdinand ist heute als TV-Experte tätig. Foto: imago images/Sportimage

Das veranlasste Klopp dazu, erneute Kritik am engen Spielplan des englischen Meisters zu äußern. Sogar den übertragenden Sender „BT Sport“ griff Klopp an und meinte, dass der Sender durch die Übertragung und die frühe Anstoßzeit (12.30 Uhr) eine Mitschuld an der Verletzung Milners trage.

Während viele Experten auf der Insel dem einstigen BVB-Trainer entschieden widersprachen, glaubt der ehemalige Verteidiger und heutige Experte Rio Ferdinand, dass mehr hinter Klopps Rundumschlag liegt.

Auch Alex Ferguson rastete manchmal am Mikrophon aus. Foto: imago images / PA Images

Er spricht davon, dass der 53-Jährige versuche, die Gesprächsthemen rund um seine Mannschaft zu kontrollieren und somit den Druck und den Fokus von seinen Spielern zu nehmen, die aktuell mit den vielen Spielen ohnehin genug belastet sein.

Der Meistertrainer erinnere ihn dabei an Trainer-Legende Sir Alex Ferguson, unter dem Ferdinand selbst bei Manchester United spielte. Ferguson war ebenfalls für solche Wutausbrüche vor den Journalisten bekannt.

+++ Borussia Dortmund – Lazio Rom: Wagt Favre das Risiko? Mit IHM rechnet keiner +++

„Manchmal hat er nach dem Spiel zu uns Spielern gesprochen und war dabei so ruhig wie du nur sein kannst. Anschließend ging er zu einem Interview und wir sahen ihn im TV, wie er wegen irgendeiner Entscheidung verrücktspielte, an die niemand je gedacht hätte“, erinnert sich Ferdinand gegenüber „BT Sport“.

Liverpool sichert sich Achtelfinale

Ungeachtet der Verletzungssorgen, unter anderem fehlen auch Virgil van Dijk und Alisson Becker, sicherten sich Liverpool und Klopp am Dienstag das Ticket für die KO-Phase in der Champions League. Dazu reichte ein 1:0-Sieg gegen Ajax Amsterdam.

----------------

Weitere Sport-News:

Borussia Dortmund: Mit DIESER Einschätzung lagen die BVB-Verantwortlichen daneben!

FC Schalke 04: Wird S04 einen seiner Problemprofis los? Möglicher Interessent mit eindeutiger Ansage

Michael Schumacher: Sohn Mick teilt rührendes Video mit seinem Papa – Schumi-Fans kommen die Tränen

-----------------

Der Tabellenführer der Gruppe D ist damit nicht mehr einzuholen und kann die letzte Partie der Gruppe gegen Midtjyland ganz entspannt angehen und einige seiner Spieler schonen. (mh)