Wirbel um Jürgen Klopp nimmt kein Ende: Jetzt spricht er selbst Klartext

Wo auch immer er an der Seitenlinie stand, wurde es spektakulär: Mit dem FSV Mainz 05, dem BVB und dem FC Liverpool sorgte Jürgen Klopp für Furore. Seit Anfang des Jahres ist er allerdings kein Trainer mehr.

Er ist seit dem 1. Januar 2025 Global Head of Soccer bei Red Bull. Dennoch wird immer wieder über eine Rückkehr auf die Trainerbank spekuliert. Was sagt Jürgen Klopp selbst dazu? Gegenüber dieser Redaktion meldete er sich jetzt zu Wort.

Jürgen Klopp: Immer wieder Gerüchte um Rückkehr

Gerüchte gab es um eine Rückkehr von Jürgen Klopp immer wieder. So wurde der Ex-Trainer schon mehrmals mit Vereinen in Verbindung gebracht. Doch hat der 58-Jährige wirklich vor, irgendwann wieder bald an der Seitenlinie zu stehen?

Diese Redaktion traf den ehemaligen Coach des FC Liverpool und Borussia Dortmund auf Mallorca bei einem Padel-Turnier des Country Clubs. Die Frage, ob man ihn eines Tages wieder bei einem Klub als Coach sehen würde, bekäme er oft gestellt. „Müsste ich das heute entscheiden, dann wäre die Antwort nein. Aber muss ich ja nicht“, erklärt „Kloppo“.

Deshalb will er die Zukunft auf sich zukommen lassen. Die Arbeit als Global Head of Soccer bei Red Bull mache ihm derzeit viel Spaß, und „ich möchte das auch noch eine ganze Weile machen, weil ich mit einem ganz tollen Team zusammenarbeite“, erklärt er weiter.

Immer wieder Gerüchte als Nationaltrainer

Doch im Leben sollte man natürlich niemals nie sagen, das weiß auch Jürgen Klopp. „Schauen wir mal, was das Leben so bringt“, sagt der zweimalige deutsche Meister abschließend.

Die Trainer-Arbeit hat der gebürtige Stuttgarter also noch nicht ganz aufgegeben. Neben Jobs auf Vereinsebene wurde Klopp auch oft als Bundestrainer in Verbindung gebracht. Hier hat Julian Nagelsmann noch einen Vertrag bis 2028. Ob dann Klopp übernehmen könnte?

Zunächst will er sich bei Red Bull beweisen. Beim Brause-Unternehmen wird er unter anderem von Ex-DFB-Star Mario Gomez und Zsolt Löw unterstützt. Mit ihnen lässt sich „Kloppo“ auch hin und wieder in den Fußballstadien sehen – vor allem bei RB Leipzig.