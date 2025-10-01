Jürgen Klopp vor Comeback? Fans dürfen hoffen

Jürgen Klopp verließ im Sommer 2024 die Trainerbank beim FC Liverpool und übernahm bei Red Bull den Posten als „Global Head of Soccer“. Er schließt eine Rückkehr auf die Trainerbank aber nicht komplett aus.



Wird Klopp nie wieder an der Seitenlinie stehen? „Das ist das, was ich glaube‘“, erklärte er im Gespräch mit „The Athletic“. Er wolle sich jedoch nicht festlegen: „Aber du weißt es nicht. Ich bin 58. Wenn ich mit 65 noch einmal anfangen würde, würden alle sagen: ‚Du hast gesagt, du machst das nie wieder!‘“

Jürgen Klopp: Freiheit statt Trainerstress

Aktuell denkt Klopp nicht an einen Trainerjob. „Ich vermisse nichts“, betonte er. Die gewonnene Freiheit habe seine Lebensqualität deutlich verbessert. „Ich kann in den Urlaub fahren. Und ich entscheide, wann“, ergänzte er lachend – jedoch mit dem Eingeständnis: „Okay, Ulla entscheidet, wann.“

Nach seinem Abschied beim FC Liverpool übernahm Jürgen Klopp im Januar 2025 die Rolle des „Global Head of Soccer“ beim Red-Bull-Konzern. Seine neue Funktion brachte ihm jedoch Kritik von Fans ein, da Red Bull für viele nicht mit traditionellen Fußballwerten vereinbar sei. Besonders im Hinblick auf den Bundesligisten RB Leipzig sorgte sein Engagement für Diskussionen.

Kritik prallt an Klopp ab

Die negativen Reaktionen überraschten Klopp nicht. „Ich weiß, was die Leute in Deutschland über das Engagement von Red Bull im Fußball denken. Aber das ist okay – kein Problem“, stellte er klar. Als Ex-Trainer wolle er nicht „der Fußballpapst“ sein. Stattdessen verstehe er sich als Unterstützer, der im Red-Bull-Netzwerk beratend zur Seite steht.

Neben RB Leipzig betreut der Konzern auch Klubs in den USA, Brasilien und Japan. Klopp erklärte, dass er bei Transfers gelegentlich gefragt werde. „Ich war beim Paris FC und bei Leipzig an vielen Transfers beteiligt.“ Mit sieben Neuzugängen, geholt für 136 Millionen Euro, liefert Klopp wohl einige Impulse.



