Joachim Löw bleibt Bundestrainer – doch die Fans stellen sich nur DIESE Frage

Alles bleibt gleich! Das DFB-Präsidium hatte sich am Montag zusammengefunden, um über die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw zu entscheiden. Jetzt steht fest: Löw wird auch im kommenden Jahr die Nationalmannschaft trainieren.

Nach der schnellen Entscheidung des DFB reagieren viele Fans fassungslos – und stellen sich nur eine Frage.

Joachim Löw: Fans stellen sich nach Jobgarantie diese Frage

Einen klaren Plan für den Weg zur Europameisterschaft im kommenden Jahr sollte Bundestrainer Joachim Löw vorlegen, hatte es vor der Konferenz aus Teilnehmerkreisen geheißen.

Löw und sein Trainerteam sollten die jüngsten Misserfolge, die in einem 0:6-Debakel gegen Spanien ihren Tiefpunkt fanden, gründlich analysieren und Wege aus der Krise aufzeigen.

Deutschland verlor unter Joachim Löw mit 0:6 gegen Spanien. Foto: imago images/Eibner

Das scheint offenbar gelungen zu sein. Noch am Nachmittag verkündete der DFB, dass „Joachim Löw weiterhin das Vertrauen des DFB-Präsidiums“ genieße. Man sei überzeugt, dass der Trainer und sein Stab in der EM-Vorbereitung gute Spiele und Ergebnisse liefern werden.

Im Rückblick auf die schwachen Auftritte in diesem Jahr hieß es lediglich, dass auch die Spanien-Pleite diskutiert worden sei. „Für alle – die Spieler, den Bundestrainer, den DFB, die Fans und die fußballinteressierte Öffentlichkeit – war das 0:6 gegen Spanien eine Enttäuschung.“

Dennoch stellte der Verband fest: „Ein einzelnes Spiel kann und darf nicht Gradmesser für die grundsätzliche Leistung der Nationalmannschaft und des Bundestrainers sein. “

Bei vielen Fans sorgt die Entscheidung des DFB-Präsidiums jedoch trotzdem für Unverständnis. Vor allem eine Frage blieb in dem Statement des Verbands schließlich weitgehend unbeantwortet: Wie sieht der Plan, den Löw für die EM-Vorbereitung hat eigentlich aus? In dem DFB-Statement hieß es dazu nur, dass der seit März 2019 eingeschlagene Weg weiter beschritten werden solle.

Twitter-Reaktion auf die DFB-Entscheidung:

„Man wollte mit Löw die Niederlage analysieren – und das im Dezember. Wir haben den 30.11., haben keine Analyse, aber die Bestätigung, dass Löw uns in den 3 Spielen im Juni blamieren wird.“

„Wenn sie Löw behalten, würde ich jetzt gerne auch mal den mega Plan sehen, den er da vorgelegt haben muss, damit diese Entscheidung gerechtfertigt ist.“

„Für dieses Handeln gibt es meiner Meinung nach keine nachvollziehbaren Gründe, seinen WM-Trainer-Kredit hat er schon lange verspielt und die aktuellen Leistungen sind erschreckend.“

Unter die allgemeine Empörung mischte sich letztlich auch viel Resignation: „Hat denn irgendjemand etwas anderes erwartet?“, fragte ein Twitter-Nutzer etwa.

Schon nach der enttäuschenden WM in Russland vor zwei Jahren hatte der DFB an Jachim Löw festgehalten, obwohl viele keine Zukunft mehr für den 60-Jährigen in der Nationalmannschaft gesehen hatten.

