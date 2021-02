Jerome Boateng macht öffentlich Schluss – und seine Ex haut noch einmal richtig drauf

Ein Jahr lang waren Jerome Boateng und Kasia Lenhardt ein Paar. Doch nun ist alles aus und vorbei.

Auf Instagram bestätigte Jerome Boateng das Beziehungsaus. Daraufhin teilt seine jetzt Ex-Freundin ordentlich gegen den Bayern-Profi aus.

Jerome Boateng: Ex-Freundin wirft ihm Lügen vor

Viel Zeit nahm sich Boateng, um seine Fans über die Trennung von Ex-Topmodell-Kandidatin Lenhardt zu informieren. „Wie aus den Medien bekannt ist, habe ich die Beziehung beendet“, schrieb der ehemalige Nationalspieler in seiner Instagram-Story.

Dies sei besonders sei sowohl für seine Familie als auch für ihn selbst höchstbedauerlich, führt Boateng weiter aus. Allerdings sei es „das einzig Richtige. Ich muss diesen Schritt machen und einen Schlussstrich ziehen.“

Kasia Lehnhardt äußert sich zu den Äußerungen von Boateng. Foto: Screenshot/Instagram (@kasia_lehnhardt)

Gründe dafür verriet er nicht, entschuldigte sich stattdessen bei seiner Ex-Freundin Rebecca Silvera und den gemeinsamen Kindern. „Ein Mann muss Verantwortung übernehmen und im Sinne seiner Familie handeln“, ergänzt der Innenverteidiger.

----------

Weitere Fußball-News:

Doppelpass (Sport 1): Experten-Zoff bei DIESEM Thema – „Da scheint es in der Gehirnwindung nicht zu passen“

Sportstudio (ZDF): Moderatorin überrascht mit kuriosem Outfit – „Muss sie noch in die Bobbahn?“

Sportschau (ARD): Moderatorin Jessy Wellmer unterläuft kurioser Versprecher – Fans lachen sich schlapp: „Wer kennt ihn nicht?“

----------

Aussagen, die Kasia Lenhardt so nicht unkommentiert stehen lassen wollte. Wenig später giftete das Model in ihrer eigenen Story gegen Boateng. „Die Beziehung habe ich beendet aufgrund all deiner Lügen und dauernden Untreue“, wirft sie dem Fußballer vor.

Jerome Boateng und Kasia Lenhardt gehen im Streit auseinander

„Aber gut, das passt ja wieder ins Bild“, feuerte sie noch hinterher. Lenhardt hatte sich vor kurzem bereits mit Silvera öffentlich gezofft, nachdem diese ihr vorgeworfen hatte, die damalige Beziehung zwischen Boateng und Silvera bewusst zerstört zu haben.