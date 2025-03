Italien – Deutschland: Plötzlich achten alle nur auf DIESES Detail

Es ist DAS Kracher-Spiel im Viertelfinale der Nations League: Italien gegen Deutschland. Beide Spitzenmannschaften wollen ins Final Four und weiterhin von der Trophäe des noch jungen Wettbewerbs träumen.

Für die Partie gegen Italien hatte der DFB früh angekündigt, mit einem Jubiläumstrikot aufzulaufen. Genau das war auch das Thema bei den Deutschland-Fans. Sie hatten nur Augen für das besondere Trikot der Nationalmannschaft.

Italien – Deutschland: Fans achten nur auf Trikot

Zum 125. Geburtstag, den der DFB in diesem Jahr feiert, gibt es ein ganz besonderes Trikot: Gegen Italien wird Deutschland nämlich mit einem Jubiläumstrikot auflaufen. Die neuen Jerseys von Ausrüster Adidas sind eine Reminiszenz an das schlichte Design, in dem Franz Beckenbauer und Co. 1974 in München Weltmeister geworden sind.

„Das Design des Jubiläumstrikots beruht auf dem Retro-Trikot von 1974, dem Jahr, in dem die deutsche Männer-Nationalmannschaft die Heim-Weltmeisterschaft gewann. Sowohl die Farbgebung als auch die Silhouette des 125-Jahre-Jubiläumstrikots greifen dabei die Geschichte des DFB auf“, schreibt der DFB auf seiner Webseite. Der weiße Nadelstreifen-Look stehe „sinnbildlich für große Emotionen und besondere Momente, die die deutschen Fußball-Fans gemeinsam erlebt haben“.

Und bei der Partie gegen Italien achteten die vielen Zuschauer auch nur auf das besondere Trikot des DFB-Teams, das Kapitän Joshua Kimmich und seine Teamkollegen trugen.

„Bitte nur noch damit spielen“

„Können wir bitte nur noch mit diesem Trikot spielen? Das sieht einfach so schön aus“, „Ich habe schon lange nicht mehr so ein Trikot gefeiert. Einfach perfekt gelungen“ und „Ich kann das Spiel kaum sehen, weil ich so sehr vom Trikot begeistert bin“ heißt es in den Kommentaren der Fans, die sich Italien gegen Deutschland anschauen.

Was das Trikot noch ausmacht: Das klassische Wappen mit dem Adler im Zentrum wird für diesen speziellen Anlass durch ein speziell gesticktes Wappen zum 125. Jubiläum des DFB ersetzt.