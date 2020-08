Inter Mailand – Schachtjor Donezk im Live-Ticker: 1:0! Martinez schockt Donezk

Im zweiten Halbfinale der Europa League kommt es am Montagabend zum Duell Inter Mailand – Schachtjor Donezk.

Am Sonntag hatte der FC Sevilla bereits mit einem 2:1 gegen Manchester United das Finale der Europa League erreicht. Nun ermitteln Inter Mailand und Donezk den zweiten Finalisten.

Europa League: Inter Mailand – Schachtjor Doenzk im Live-Ticker

Die Rollen sind klar verteilt: Inter Mailand geht gegen Schachtjor Donezk als klarer Favorit ins Rennen. Doch in einem einzigen K.o.-Spiel sind Überraschungen immer wieder möglich.

Alle Infos zur Europa League und zum Halbfinale Inter Mailand – Donezk im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Inter Mailand – Donezk 1:0 (-:-)

Tore: 1:0 Martinez (19.)

---------------

---------------

Aufstellungen:

Inter Mailand: Handanovic – Godin, de Vrij, Bastoni – Brozovic, d’Ambrosio, Barella, Gagliardini – Young – Lukaku, Martinez

Donezk: Pyatov – Dodo, Kryvstov, Khocholava, Matviienko – Marcos Antonio, Stepanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison – Junior Moraes

---------------

Spielinfos:

Anstoß: Montag, 17.08.2020, 21 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

---------------

25. Minute: Donezk ist um die direkte Antwort bemüht und spielt mutig nach vorne. Doch INter verteidigt bisher gewohnt konsequent, so dass sich für die Ukrainer bisher noch keine Chance ergab,

19. Minute: Tor für Inter!

Nach einem schnellen Gegenstoß flankt Barella von der rechten Seite ins Zentrum, wo Martinez zum 1:0 einnickt.

16. Minute: Die erste Viertelstunde ist vorbei, und wir warten immer noch auf den ersten nennenswerten Angriff. Um es positiv zu formulieren: Beide Teams verteidigen bislang sehr gut.

8. Minute: In den Anfangsminuten tasten die Teams sich vorsichtig ab. Gefährliche Strafraumszenen lassen zunächst auf sich warten.

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

20.57 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Auf geht's.

20.52 Uhr: Das Prunkstück bei Inter ist ganz klar der Sturm. Lukaku und Martinez bilden ein brandgefährliches Duo im Mailänder Angriff. Wenn Donezk heute Abend eine Chance haben will, müssen die Ukrainer das Sturm-Duo von Inter in den Griff bekommen.

20.30 Uhr: Noch 30 Minuten! Dann geht's in Düsseldorf um die Wurst. Das Finale findet am Freitag in Köln statt.

20.00 Uhr: In einer Stunde geht's endlich los! Wer wird dem FC Sevilla ins Endspiel der Europa League folgen? Inter Mailand oder Schachtjor Donezk? Gleich wissen wir mehr.

15.51 Uhr: Auch Schachtjor Donezk begann diese Europapokal-Saison in der Champions League. In einer Gruppe mit Manchester City, Atalanta Bergamo und Dinamo Zagreb wurden die Ukrainer Dritter. Nach einem 2:1 und 3:3 gegen Benfica Lissabon in der Zwischenrunde der Europa League erreichte Donezk das Achtelfinale und traf dort auf den VfL Wolfsburg. Die beiden Duelle mit den „Wölfen“ entschied Donezk mit 2:1 und 3:0 für sich. Im Viertelfinale folgte ein 4:1 gegen den FC Basel.

10.43 Uhr: Inter Mailand belegte in der Champipons-League-Gruppenphase hinter dem FC Barcelona und Borussia Dortmund sowie vor Slavia Prag den 3. Platz. In der Zwischenrunde der Europa League bezwang Inter dann den bulgarischen Vertreter Ludogoretz Razgrad mit 2:0 und 2:1. Im Achtelfinale folgte ein 2:0 über den FC Getafe. Im Viertelfinale gewann Inter mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen.

Montag, 17. August, 7.24 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk im Halbfinale der Europa League. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.