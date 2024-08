Ilkay Gündogan lässt Bombe platzen! DFB-Kapitän macht Schluss

Bei der EM 2024 führte Ilkay Gündogan sein Team noch als Kapitän auf den Rasen und war der Kopf einer Mannschaft, die bei ganz Deutschland eine Menge Euphorie entfacht hatte. Nur wenige Wochen nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen Spanien (1:2) hat er nun einen echten Hammer verkündet.

Gündogan macht Schluss! Der Routinier hat am Montag (19. August) das Ende seiner Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Auf Klubebene wird er seine aktive Laufbahn jedoch fortführen.

Ilkay Gündogan tritt zurück und verkündet DFB-Aus

Nach Toni Kroos und Thomas Müller macht auch Gündogan Schluss. Der 33-Jährige hat seinen Rücktritt aus der DFB-Elf auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet. Damit endet seine Zeit im Deutschland-Dress. Insgesamt stand er ganze 82 Mal für Deutschland auf dem Platz.

„Liebes Fußballdeutschland, nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können als ich 2011 mein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben habe“, so der Mittelfeld-Stratege in den sozialen Medien.

„Mein Highlight war ganz klar die riesige Ehre, dass ich im vergangenen Sommer bei unserer Heim-EM die Mannschaft als Kapitän anführen durfte! Uns ist nach all den Jahren zuvor gelungen, die Nation endlich wieder stolz zu machen – dass ich dabei einen Teil dazu beitragen konnte, macht mich sehr glücklich“, ergänzte er.

Gündogan-Worte lassen tief blicken

Sein DFB-Aus kommt durchaus überraschend – schließlich hatten viele Fans erwartet, dass er auch in Zukunft Kapitän bleibt und womöglich noch die WM 2026 in den USA und Mexiko spielen würde. Doch nun steht fest: Ab sofort wird ein anderer Akteur die Binde tragen. „Bereits vor dem Turnier verspürte ich in meinem Körper, aber auch in meinem Kopf eine gewisse Müdigkeit, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Und die Spiele auf Vereins- als auch Länderebene werden nicht weniger“, betonte Gündogan ehrlich.

„Ich werde dieser Nationalmannschaft definitiv weiterhin als Fan erhalten bleiben und hoffe sehr, dass gemeinsam der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann – und dann spricht auch nichts dagegen, bei der WM 2026 zu den engsten Titelanwärtern zu zählen. Wir haben einen fantastischen Trainer, eine richtig starke Mannschaft und einen tollen Teamgeist“, machte er abschließend deutlich. Mit Güdnogan verlässt ein zentraler Bestandteil das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann.