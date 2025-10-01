Schlechte Kunde für den HSV! Es wird immer bitterer

Mit fünf Punkten aus den ersten fünf Partien hat der HSV einen ordentlichen Start in die neue Saison hingelegt. Mit dem Sieg gegen Heidenheim und das Unentschieden in Berlin konnte sich die Mannschaft von Merlin Polzin zuletzt etwas Luft verschaffen.

Nun aber die Hiobsbotschaft: Der HSV muss für längere Zeit auf zwei seiner Leistungsträger verzichten. Innenverteidiger Warmed Omari verletzte sich im Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sprunggelenk. Untersuchungen zufolge zog sich der Spieler einen Außenbandriss mit Syndesmosebeteiligung zu.

HSV: Langer Ausfall bei Omari

Damit wird der Sommerneuzugang für die gesamte Hinrunde ausfallen. Bitter, schließlich stand der 25-Jährige in allen sechs Pflichtspielen in der Startformation. Seine Verletzung bedeutet einen herben Rückschlag für das Hamburger Team, das in den kommenden Wochen ohne den Verteidiger auskommen muss.

Auch interessant: HSV-Sieg hat bittere Folgen! Profi verrät die heftige Nachricht selbst

Doch damit nicht genug: Auch Mittelfeldspieler Fabio Vieira zog sich im selben Spiel eine Verletzung zu. Wie die Ärzte mitteilten, erlitt der Portugiese eine starke Kniestauchung. Ein langer Ausfall ist nicht zwar nicht zu erwarten, allerdings muss Vieira mit einer langsamen und schmerzangepassten Aufbelastung rechnen.

Lokonga steht bereit

Vieira kam erst vor Kurzem von Arsenal zum HSV und konnte sich schnell in der Startelf etablieren. In drei aufeinanderfolgenden Spielen startete er für die Rothosen. Seine Verletzung stellt nun eine weitere Herausforderung dar, die der HSV in einer ohnehin kräftezehrenden Saison bewältigen muss. Als Ersatz steht wohl Albert Sambi Lokonga bereit.

Mehr Nachrichten für Dich:

Der HSV steht durch die Ausfälle vor einer schweren Phase. Ohne Omari und Vieira fehlen wichtige Säulen in Verteidigung und Mittelfeld. Trainer und Team müssen Lösungen finden, um in der Saison wettbewerbsfähig zu bleiben und die entstandenen Lücken zu schließen. Beide Spieler werden dem HSV schmerzlich fehlen.