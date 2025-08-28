Entscheidung gefallen! DFB macht es vor HSV – St. Pauli offiziell

Endlich wieder Stadtderby in Hamburg! Nach einem Jahr Pause kommt es am Freitagabend (29. August, 20.30 Uhr) wieder zum großen Duell HSV – St. Pauli. Wer kann die Hansestadt für sich behaupten?

Kurz vor dem Duell HSV – St. Pauli hat der DFB nun eine wichtige Entscheidung getroffen. Auf ihn könnten im Hamburger Volkspark viele Augen gerichtet sein.

Dingert pfeift HSV – St. Pauli

Christian Dingert gehört zu den wohl aktuell besten Schiedsrichtern des Landes. Der 45-jährige Diplom-Verwaltungsfachwirt überzeugt vor allem durch seine Erfahrung und ruhige Ausstrahlung auf dem Platz. Seine guten Leistungen belohnte der DFB bereits vor einigen Monaten und berief ihn als Spielleiter für das Pokalfinale zwischen Stuttgart und Bielefeld. Jetzt wird ihn erneut eine wichtige Aufgabe zuteil.

Auch interessant: Hammer-Transfer beim HSV! Dieser Wechsel kommt aus dem Nichts

Denn Dingerts erstes Bundesligaspiel der neuen Saison wird ein echter Kracher. Der Schiedsrichter wird die Partie HSV – St. Pauli pfeifen. Als Assistenten fungieren Stefan Lupp und Marco Achmüller, vierter Offizieller ist Florian Badstübner. Als Video-Schiedsrichter kommen Harm Osmers und Markus Sinn zum Einsatz.

Schlechtes Omen für St. Pauli?

Der erfahrene Schiedsrichter hatte es in der Vergangenheit bereits öfters mit den beiden Hamburger Klubs zu tun. Die jüngste Bilanz liest aus Sicht von St. Pauli allerdings ernüchternd. So konnte die Mannschaft von Alexander Blessin keines der drei Spiele aus der vergangenen Saison unter Dingerts Leitung für sich entscheiden.

Mehr Nachrichten für Dich:

Beim HSV sieht das etwas anders aus. Dort kam in der letzten Saison nur einmal zum Aufeinandertreffen mit Dingert. Das Duell gegen den 1. FC Köln konnte der HSV seinerzeit mit 1:0 für sich entscheiden. Dieses Ergebnis würden die Heimfans am Freitag wohl auch nehmen.