Hammer-Transfer beim HSV! Dieser Wechsel kommt aus dem Nichts

Sebastian Schonlau steht kurz vor einem Wechsel in die MLS. Der Ex-Kapitän des HSV zieht es nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps. Dort wird der Innenverteidiger einen Vertrag bis Ende 2026 unterschreiben.

Als Option besteht eine automatische Verlängerung um ein Jahr bei wenigen Einsätzen. In Vancouver wird der frühere HSV-Kapitän auf Thomas Müller treffen, der erst kürzlich vom FC Bayern München in die kanadische Küstenstadt wechselte.

HSV: Neues Kapitel für Schonlau

Schonlau hatte bereits länger Interesse an der nordamerikanischen Liga und nutzt nun die ideale Gelegenheit. Vancouver benötigt wegen einer Abwehr-Verletzung dringend Ersatz. Der Hamburger Vertrag des 31-Jährigen wurde vorzeitig aufgelöst, nachdem ihm klar gemacht wurde, dass er keine große Rolle mehr spiele.

Auch interessant: HSV-Hammer! Trainer Polzin macht es selbst offiziell

Stattdessen setzt der HSV in der kommenden Saison wohl auf einige Neuzugänge in der Innenverteidigung. Sowohl Jordan Torunarigha und Warmed Omari dürften unter Trainer Merlin Polzin gesetzt sein. Daneben dürfte sich Daniel Elfadli gesellen, der die Dreier-Abwehrkette im Zentrum komplettiert.

HSV setzt auf neue Wege im Kader

Die Kapitänsbinde beim HSV übernimmt derweil Yussuf Poulsen, dessen der von RB Leipzig verpflichtet wurde. Schonlau war seit der Pokalpartie in Pirmasens nicht mehr im HSV-Kader. Der frühere Publikumsliebling wechselt erstmals ins Ausland nach Stationen in Paderborn, Verl und Hamburg.

Mehr Nachrichten für Dich:

Für Schonlau und sein Beraterteam ist Vancouver eine attraktive Lösung. Der Club liegt auf Playoff-Kurs und genießt in der MLS ein starkes Image. Schon im Februar hatte Vancouver Interesse an anderen HSV-Spielern, was damals scheiterte. Schonlau könnte im nächsten Spiel erstmals für die Whitecaps auflaufen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.