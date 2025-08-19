Bitterer Rückschlag droht! Verliert der HSV einen Aufstiegsheld doch noch?

Es war bislang eine der kuriosesten Geschichten dieses Transfersommers. Ransdorf Königsdörffer war bereits in Nizza um seinen Transfer vom HSV in die Ligue 1 zu finalisieren. Doch im letzten Moment platzte der Deal.

Königsdörffer schrieb im DFB-Pokal dann ein neues Kapitel seiner Laufbahn beim Hamburger SV, als er mit seinem Tor in der 100. Minute die peinliche Niederlage gegen den Fünftligisten FK Pirmasens abwendete. Dieses entscheidende 2:1 machte ihn zum Helden des Spiels und bewahrte den HSV vor einer riesigen Blamage. Trotz dieser Leistung ist seine Zukunft beim Aufsteiger unsicher.

HSV: Vertrauen in Königsdörffer trotz Rückschlag

Trotz des geplatzten Wechsels setzt HSV-Trainer Merlin Polzin weiterhin auf Königsdörffer. Im Pokalspiel schenkte er ihm das Vertrauen, indem er ihn in die Startelf stellte und Mitspieler Robert Glatzel auf die Bank setzte. Solche Entscheidungen unterstreichen Königsdörffers Bedeutung im Team. Ein Abschied aus Hamburg könnte laut der „Bild“ jedoch wieder Thema werden, falls ein Klub auf Nizza-Niveau Interesse zeigt. Könnte ein europäisch spielender Verein anklopfen, wäre ein Transfer in diesem Sommer wohl nicht ausgeschlossen.

Anfang des Monats stand Königsdörffer einem Wechsel zu OGC Nizza bereits sehr nahe. Der französische Top-Klub und der Spieler hatten sich schon geeinigt. Doch kurz nach dem Medizincheck zerschlug sich der Transfer aufgrund von Bedenken wegen Knieproblemen. Dadurch bleibt Königsdörffer vorerst in Hamburg und bereitet sich mit dem HSV auf die erste Bundesliga-Saison seit dem Wiederaufstieg vor.

Königsdörffers Vertragssituation beim HSV

Aktuell sprechen jedoch alle Zeichen dafür, dass Königsdörffer weiterhin Teil der HSV-Offensive bleibt. In der Aufstiegssaison hat der sechsmalige Nationalspieler Ghanas mit 14 Toren bewiesen, dass er zu den wertvollsten Spielern des Vereins gehört. Vor ihm liegt die Herausforderung, sich gegen erfahrene Mitspieler wie Robert Glatzel oder Yussuf Poulsen durchzusetzen.

Sein Vertrag beim HSV läuft noch bis Sommer 2026. Spätestens im Winter könnte das Thema Wechsel wieder aufkommen. Bis dahin bleibt Königsdörffer ein wichtiger Baustein im Angriff der Hamburger und zeigt regelmäßig, wie viel Potenzial in ihm steckt. Sein Verbleib wird entscheidend dafür sein, wie sich die Offensive des HSV in der Bundesliga behaupten kann.

