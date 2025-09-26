HSV-Sieg hat bittere Folgen! Profi verrät die heftige Nachricht selbst

Nach der Bundesliga-Rückkehr musste der HSV darauf warten, jetzt ist es endlich passiert. Der Hamburger SV besiegte den 1. FC Heidenheim und holte damit die ersten drei Punkte in dieser Saison.

Zu einem der Helden wurde auch Neuzugang Luka Vuskovic, der das erste Bundesligator des HSV nach über sieben Jahren Oberhaus-Abstinenz erzielte. Dabei begann der Abend für den jungen Kroaten holprig. Nach einer vergebenen Großchance, bei der er freistehend über das Tor schoss, ließ er seinem Frust freien Lauf und schlug gegen den Pfosten. Die Folgen erklärte er nach dem Spiel: Vermutlich zwei gebrochene Finger an der rechten Hand – ein selbst zugefügtes Problem, das ihn aber nicht aus der Bahn warf.

Der HSV trifft und jubelt wieder

In der 42. Minute konnte Vuskovic die HSV-Fans erlösen: Er erzielte den wichtigen 1:0-Treffer gegen Heidenheim. Dieses Tor war ein Befreiungsschlag nicht nur für den 18-Jährigen, sondern auch für den gesamten Hamburger SV, der 2.688 Tage auf ein Tor und einen Sieg in der Bundesliga warten musste.

Auch interessant: Sky feiert irren Bundesliga-Coup – jetzt darf es jeder wissen

Nur wenig zuvor verpasste er noch die Führung, als er eine Großchance nicht nutzen konnte. Danach „habe ich dummerweise gegen den Pfosten geschlagen“, sagte der Abwehrspieler. Seine erste Diagnose: „Ich habe mir wahrscheinlich zwei Finger gebrochen.“

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach dem 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim konnte Vuskovic mit geschienter Hand und strahlendem Gesicht gefeiert werden. „Das Tor bedeutet mir eine Menge“, sagte er nach der Partie in den Katakomben, wo seine verletzte Hand dick bandagiert war. Trotz des Handicaps zeigte er eine überzeugende Leistung. Über das Volksparkstadion sagte er: „Es ist ein verrücktes Stadion mit verrückten Fans und einer verrückten Atmosphäre. Ich bin sehr stolz auf das Team.“

Ein neuer Hoffnungsträger

Der Innenverteidiger kam zum Ende des Transferfensters auf Leihbasis von Tottenham Hotspur nach Hamburg. Während sein älterer Bruder Mario Vuskovic wegen einer Dopingsperre fehlt, macht Luka nun sportlich auf sich aufmerksam. Mit seiner Willensstärke und seinem Siegeswillen hat er sich schnell in die Herzen der HSV-Fans gespielt. Nicht nur sein Tor, sondern auch sein Einsatz im Kellerduell zeigten, wie wichtig er für den HSV werden könnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Dieser Erfolg gibt dem Traditionsverein neuen Auftrieb. Die Fans hoffen, dass die Rückkehr in die Bundesliga mit Auftritten wie dem von Luka Vuskovic weiterhin positiv verläuft. Ein Talent wie er könnte einer der Bausteine für eine erfolgreiche Zukunft des HSV werden.