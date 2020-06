Hamburger SV – Sandhausen im Live-Ticker: HSV-Katastrophe oder Relegation gegen Werder?

Am Sonntagnachmittag kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufstiegs-Finale Hamburger SV – Sandhausen.

In der Partie zwischen dem Hamburger SV und Sandhausen geht es für den HSV um alles. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking muss zwingend punkten, um noch auf den Relegationsplatz klettern zu können.

HSV – Sandhausen im Live-Ticker

Gleichzeitig muss der HSV hoffen, dass der 1. FC Heidenheim bei Arminia Bielefeld Federn lässt. Uns erwartet ein spannendes Saison-Finale in Liga 2.

Alle Infos zum Spiel Hamburger SV – Sandhausen im Live-Ticker!

HSV – Sandhausen -:- (-:-)

Tore:

Bielefeld – Heidenheim -:- (-:-)

Tore:

17.29 Uhr: Was ein Finale in Liga 1! Dank eines spektakulären 6:1-Sieges gegen Köln und einer gleichzeitigen 0:3-Pleite von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin kletterte Werder am letzten Spieltag noch an den Düsseldorfern vorbei auf den 16. Platz.

12.17 Uhr: Im Hinspiel trennten Sandhausen und Hamburg sich 1:1. Aleksandr Zhirov (39.) brachte den SVS in Führung. Lukas Hinterseer (75.) glich für den HSV aus.

9.53 Uhr: Die Ausgangslage ist klar: Wenn Heidenheim in Bielefeld gewinnt, verteidigen die Heidenheimer definitiv ihren 3. Platz. Sollte Heidenheim unentschieden Spielen, könnte der HSV mit einem Sieg am FCH vorbeiziehen. Und wenn Heidenheim in Bielefeld verliert, würde der Hecking-Truppe gar ein Remis gegen Sandhausen reichen, um auf Platz 3 zu springen.

Samstag, 27. Juni, 8.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SV Sandhausen. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.