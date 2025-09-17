HSV: Schlechte Nachrichten reißen nicht ab! Kommt es jetzt knüppeldick?

Es ist keine einfache Bundesliga-Rückkehr: Der HSV kämpft nach drei Spielen mit nur einem Punkt, ohne Tore und lediglich vier Chancen, mit massiven Problemen. Vor dem wichtigen Duell gegen Heidenheim steht die Offensive besonders im Fokus.

Trainer Merlin Polzin hat jedoch einen begrenzten Handlungsspielraum, da wichtige Spieler angeschlagen sind oder ihrer Form hinterherlaufen. So wahrscheinlich auch Yussuf Poulsen, auf den der HSV wohl noch länger verzichten könnte.

HSV: Fällt Poulsen noch länger aus?

Der Kapitän wurde als Schlüsselspieler geholt, bereitet dem HSV jetzt aber große Sorgen. Der 31-Jährige kehrte nach einer Verletzungspause im Testspiel gegen Hannover erstmals in die Startelf zurück.

Polzin erklärte danach zufrieden: „Ich freue mich, dass Yussi 60 Minuten Spielzeit sammeln konnte.“ Doch nur wenige Tage später trainierte er wieder individuell, verpasste das Spiel beim FC Bayern München (0:5) und dürfte auch gegen Heidenheim am Samstag (20. September, 15.30 Uhr) fehlen, wie mehrere Medien berichten.

Seit seiner Verpflichtung im Juli durchlebt Poulsen eine Verletzungsmisere. Nach einer Muskelblessur im Sommer folgten weitere Rückschläge, darunter eine Oberschenkelzerrung im Trainingslager. Während er in den ersten Ligaspielen lediglich als Joker auflief, hatte das Trainerteam gehofft, ihn gegen Heidenheim in die Startelf zu bringen. Doch erneut musste der Hamburger SV sein Training zurückfahren.

Wer startet in der Offensive?

Ohne Poulsen fehlt dem HSV eine verlässliche Größe im Angriff. Ransford Königsdörffer wirkt seit der Vorbereitung außer Form und dürfte keine Startelf-Option sein. Dafür könnte Robert Glatzel als Mittelstürmer beginnen. Jean-Luc Dompe machte Fortschritte und drängt auf einen Einsatz auf der linken Außenbahn, nachdem er wieder im Mannschaftstraining ist.

Rechts wartet die Arsenal-Leihgabe Fabio Vieira auf einen Startelfeinsatz, nachdem er zuletzt aus Gründen der Belastungssteuerung früher im Training stoppte. Der HSV braucht dringend Lösungen, denn das Duell gegen Heidenheim könnte richtungsweisend für die Saison sein. Polzin steht unter Druck, um die immer stärker wachsende Krise noch abzuwenden.