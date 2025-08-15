HSV-Hammer! Trainer Polzin macht es selbst offiziell

Der HSV startet erstmals nach mehreren Jahren wieder als Bundesligist in die neue Saison. Vor dem Ligastart steht aber vorher noch der Auftakt im DFB-Pokal an. Es geht für den Hamburger SV gegen Pirmasens (16. August, 13 Uhr).

Vor dem Spiel hat HSV-Cheftrainer Merlin Polzin eine Hammer-Entscheidung verkündet. Neuzugang Yussuf Poulsen wird neuer Kapitän der Mannschaft. Die Rolle war zuvor von etablierten Spielern wie Daniel Heuer Fernandes, Daniel Elfadli oder Miro Muheim ins Visier genommen worden.

HSV: Neuer Kapitän steht fest

Am Ende erhielt jedoch der dänische Neuzugang Poulsen das Vertrauen des Trainers. Zum Mannschaftsrat des HSV gehören künftig neben Poulsen auch Jonas Meffert und Nicolas Capaldo. Diese Entscheidung soll den Teamgeist weiter stärken und klare Führungsrollen innerhalb der Mannschaft definieren.

Polzin begründete die Wahl des neuen Kapitäns mit dessen besonderen Eigenschaften: „Dabei ist unsere Wahl auf Yussuf gefallen, weil er über ein großes Verantwortungsbewusstsein und sehr viel Erfahrung verfügt. Darüber hinaus lebt er als Vollprofi 100 Prozent Einsatz vor.“ Poulsen bringt aus seiner Zeit bei RB Leipzig nicht nur Bundesliga-Erfahrung mit, sondern auch internationale Klasse, die er beim HSV einbringen soll. Diese Qualitäten überzeugten den Trainer, ihm die Kapitänsbinde zu übergeben.

Als Kapitän tritt Poulsen in die Fußstapfen von Sebastian Schonlau, der das Amt zuvor innehatte. Polzin bedankte sich ausdrücklich bei Schonlau für dessen Engagement der letzten Jahre: „Er hat dieses Amt in den vergangenen Jahren auf herausragende Art und Weise ausgefüllt.“ Schonlau war eine verlässliche Stütze für den HSV, sowohl auf als auch neben dem Platz.

Klare Rollen im Team

Schonlau steht nun vor einem möglichen Abschied aus Hamburg, da Wechselgerüchte um ihn kursieren. Sollte er den Verein verlassen, dürfte Poulsen auch abseits des Platzes eine zentrale Rolle übernehmen. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke will der HSV den Neuaufbau weiter vorantreiben und die Ambitionen für einen Platz an der Bundesligaspitze unterstreichen.

Mit dieser Entscheidung unterstreicht der HSV zudem das Bestreben, Professionalität und Einsatzbereitschaft als zentrale Werte im Team zu verankern. Poulsen wird nicht nur als Spieler, sondern auch als Anführer auf und abseits des Platzes eine zentrale Figur für den Klub sein. Fans dürfen gespannt sein, wie sich diese neue Teamkonstellation entwickeln wird.

