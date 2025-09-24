HSV-Beben! Trainer Polzin greift knallhart durch

Eigentlich sollte beim HSV aktuell alles passen. Der Bundesliga-Aufsteiger konnte seinen ersten Saisonsieg gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) feiern und erstmal richtig aufatmen.

Doch für Unruhe sorgt jetzt Linksverteidiger Noah Katterbach. Der 24-Jährige wurde mit sofortiger Wirkung aus der Profimannschaft entfernt und in die U21 versetzt. Grund dafür ist ein „Fehlverhalten“, wie der HSV bekannt gab.

HSV degradiert Katterbach

Die Hamburger machen keine genauen Angaben zu Katterbachs Fehlverhalten, da Spieler und Verantwortliche vereinbarten, keine Details zu veröffentlichen. Mit der Maßnahme möchten HSV-Trainer Merlin Polzin, Direktor Sport Claus Costa und Vorstand Sport Stefan Kuntz offenbar ein Signal setzen. Im Statement des Vereins heißt es: „Für alle Spieler gilt gleichermaßen, dem gemeinsamen Weg und den Zielen alles unterzuordnen.“

Am Dienstag (23. September) wurde die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch verkündet. Die Verantwortlichen betonten, dass die Strafversetzung in die U21 vorübergehend sei und Katterbach dies als „Denkpause zur Reflexion“ nutzen solle. Ziel ist es, dass der Linksverteidiger gestärkt zurückkehrt und zukünftig wieder eine Rolle im Profiteam des HSV spielt.

Baldige Kader-Rückkehr?

Noah Katterbach wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und wechselte im Januar 2023 zunächst auf Leihbasis zum HSV. Nach einer überzeugenden Rückrunde verpflichtete ihn der Verein im Winter 2023/24 fest und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus. Katterbach konnte allerdings aufgrund von zwei Kreuzbandverletzungen bisher nur 27 Pflichtspiele (ein Tor, drei Vorlagen) für den HSV bestreiten.

Erst in diesem Sommer kehrte der Außenbahnspieler nach langer Reha zurück in den Kader. In der aktuellen Bundesliga-Saison hat er jedoch noch keine einzige Minute gespielt. Trotz der aktuellen Maßnahme zeigen sich die Hamburger Optimisten: „Wir sind überzeugt, dass Noah Katterbach erneut gestärkt aus dieser Situation hervorgehen wird.“ Damit dürfte dem 24-Jährigen weiterhin die Chance auf einen Platz bei den Profis des HSV bleiben.