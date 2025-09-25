Trainer möchte Harry Kane zurück: Kommt es zum Bayern-Beben?

Tore, Tore und noch mehr Tore – kaum ein Angreifer im Weltfußball liefert derzeit so viele Treffer wie Harry Kane. In den ersten sieben Pflichtspielen der noch jungen Saison sammelte der englische Nationalspieler sage und schreibe 16(!) Torbeteiligungen. Er ist ein Tor- und Erfolgsgarant für den FC Bayern München.

Kane liefert Tore wie am Fließband, ist immer da, wenn er gebraucht wird und fast schon mehr als eine Lebensversicherung für den deutschen Rekordmeister. Umso härter würde den FCB ein Abgang des Engländers treffen. Ausgerechnet sein Ex-Klub soll über einen möglichen Transfer nachdenken.

Tottenham schielt auf Rückkehr von Harry Kane

Im Sommer 2023 wechselte Kane nach knapp 20 Jahren bei den Spurs für etwa einhundert Millionen Euro nach München – der Transfer glich einem Beben. Schließlich wechselte kein Geringerer als der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Bundesliga. Dazu war der Angreifer drauf und dran, Rekordtorschütze der englischen Premiere League zu werden.

Nach etwas mehr als zwei Jahren ist Kane beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken – nicht nur wegen seiner vielen Tore. Er ist für die Mannschaft auch als Anführer enorm wichtig. Ein Abgang – so unrealistisch er derzeit scheint – wäre ein harter Schlag. So werden alle FCB-Fans bei diesen Worten genau hinhören: „Es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Kane gerne zurückhaben wollen“, sagte Spurs-Coach Thomas Frank jüngst über den Torjäger.

Plant der Hauptstadtklub also eine Blitz-Rückkehr des einstigen Kapitäns? Auch bei Tottenham weiß man, dass dies derzeit kaum möglich sei. „Ich persönlich glaube nicht, dass er das jetzt machen wird, um ehrlich zu sein. Er wird wahrscheinlich bei Bayern bleiben und weiterhin gut spielen. Er war der Top-Scorer im letzten Jahr, hat den Titel gewonnen und ist gerade fantastisch drauf“, sagte Frank weiter. Doch Fakt ist auch: Kane ist und bleibt ein großes Thema bei den Spurs – sowohl bei den Fans als auch bei den Bossen.

Kane mit Ausstiegsklausel

Obendrein würde es finanziell wohl mit einer Rückholaktion passen. Denn wie die „Sport Bild“ kürzlich enthüllt hatte, besitzt Kane bei den Bayern eine – vergleichsweise überschaubare – Ausstiegsklausel. Demnach hätte er den FC Bayern in diesem Sommer für 80 Millionen Euro verlassen können, wenn es im vorigen Winter angekündigt worden wäre. Dies ist bekanntlich nicht passiert – auch, weil sich der Engländer in München pudelwohl fühlt.

Doch die gleiche Möglichkeit soll auch Anfang 2026 als Vorgriff auf den folgenden Sommer bestehen, aber mit einer Ablöse von dann noch 65 Millionen Euro. Für einen Angreifer seiner Qualität ist das wahrlich keine hohe Summe. Und doch wird man sich in München derzeit wohl keine Sorgen machen müssen, dass Kane zeitnah wechselt. Schließlich hat er noch große Ziele mit den Bayern. Stichwort Champions League.