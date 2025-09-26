Harry Kane sorgt weiter für Wirbel! Jetzt lässt ein Experte aufhorchen

Harry Kane gilt aktuell als einer der weltbesten Stürmer. Acht Tore in vier Bundesliga-Spielen, Doppelpack in der Champions League, weitere Treffer in DFB-Pokal und Supercup – kein Torwart ist vor dem Engländer aktuell sicher.

Gut für die Bayern, die dadurch einen erfolgreichen Saisonstart erleben. Und doch gibt es Gerüchte um Harry Kane, die die Fans in Sorge versetzen. Könnte er den deutschen Rekordmeister verlassen? Experte Lothar Matthäus glaubt das nicht.

Harry Kane und die Ausstiegsklausel

Matthäus äußerte bei RTL/ntv und sport.de: „Er trifft überall in jedem Wettbewerb. Er ist nicht nur einer, der Tore macht, sondern auch Tore vorbereitet.“ Der Engländer überzeuge nicht nur offensiv, sondern auch durch Defensivarbeit und Teamgeist beim FC Bayern.

Zuletzt machten aber Gerüchte über eine Ausstiegsklausel für Kane im Sommer die Runde. Laut „Bild“ könnte der Superstar für 65 Millionen Euro den Rekordmeister verlassen. Matthäus relativiert jedoch: „Ausstiegsklausel hin oder her. Es ist ja keine Muss-Klausel. Er kann ja bei den Bayern bleiben.“

Lothar Matthäus betont, dass Kane in München glücklich sei. „Er fühlt sich sehr wohl dort. Er ist zweimal Torschützenkönig in Deutschland geworden, steht vor seiner dritten Torjägerkanone.“ Zudem holt er mit Bayern Titel, was ihm bei Tottenham verwehrt blieb. „Ich glaube nicht, dass er sich woanders wohler fühlen kann als beim FC Bayern,“ sagt Matthäus.

Max Eberl über Harry Kanes Einstellung

Bayerns Sportvorstand Max Eberl unterstreicht Kanes Engagement im Verein. „Wie er sich gibt, wie er sich verhält, das zeigt, dass er voll da ist.“ Für Eberl ist klar: Titel und langfristige Zusammenarbeit stehen im Fokus. Kane zeigt keine Anzeichen, dass er Bayern frühzeitig verlassen möchte.

Trainer Vincent Kompany teilt diese Ansicht: „Er ist in einer hervorragenden Phase. Ich möchte keinen Türöffner zu einer anderen Diskussion. Harry will Titel gewinnen und das kann er beim FC Bayern.“ Angesichts seines Erfolgs bleibt Kane in München derzeit unverzichtbar und sorgt für Begeisterung auf allen Ebenen.