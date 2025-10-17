Ausgerechnet vor Bayern – Dortmund: Neuer Wechsel-Wirbel um Harry Kane

Harry Kane ist derzeit zweifelsohne einer der besten, wenn nicht sogar der beste Stürmer des Planeten. Mit einer beeindruckenden Tor-Quote schießt er Bayern München von Sieg zu Sieg. Auch gegen Borussia Dortmund hofft der Rekordmeister wieder auf die Tore des Briten.

Doch die Nebengeräusche um Harry Kane verschwinden einfach nicht. Noch immer spekuliert die Fußballwelt über eine mögliche Rückkehr nach England und in die Premier League. Ausgerechnet vor dem Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund kommen neue Details ans Licht.

Harry Kane: Titel oder Torrekord?

2023 verließ der Angreifer für 95 Millionen Euro seinen Jugendklub Tottenham Hotspur, um sich dem deutschen Rekordmeister anzuschließen und endlich Titel zu gewinnen. Und das ist ihm gelungen. Mittlerweile zieren Meisterschale, Pokal und Supercup seine Vitrine. Die Münchener hoffen natürlich auf einige weitere Trophäen gemeinsam mit ihm.

Auch spannend: Aufatmen bei Borussia Dortmund! Horror-Szenario gegen Bayern vom Tisch

Doch wie lange spielt Kane noch für die Bayern? Derzeit gibt es zahlreiche Gerüchte, nach denen der Angreifer im Sommer zurück nach England kehren könnte. Eine Ausstiegsklausel soll dies genauso möglich machen wie der Wunsch Harry Kanes, doch noch den Torrekord der Premier League zu knacken. Dieser liegt bei 260 Toren, während der 32-Jährige bei 213 Premiere-League Treffern liegt.

Tottenham legt sich wohl fest

Und wie „Teamtalk“ jetzt berichtet, soll der ehemalige Arbeitgeber des Stürmers sich intensiv mit einer Rückholaktion beschäftigen. Demnach bereite Tottenham derzeit alles für einen spektakulären Sommer-Wechsel vor. Quellen aus dem Umfeld des Vereins hätten bestätigt, dass die Klubeigentümer bereit seien, tief für Kane in die Tasche zu greifen.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Neben der Ausstiegsklausel, die laut „ESPN“ bei rund 60 Millionen Euro liegen soll, wäre nämlich auch das Gehalt fürstlich. Doch die Hotspurs sehen in ihrem verlorenen Sohn ein mögliches Puzzlestück, um die unter Trainer Thomas Frank wiedererstarkte Mannschaft endgültig zu einem Titelkandidaten zu machen.

Zudem soll auch Manchester United die Situation um Harry Kane ganz genau beobachten, aber eher Außenseiterchancen haben.