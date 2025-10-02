Harry Kane setzt irres Statement – Fassungslosigkeit in England

Die Bundesliga hat in den letzten Jahren einige der besten Stürmer des Planeten gesehen. Robert Lewandowski und Erling Haaland begeisterten nicht nur die Fans ihrer Vereine. Doch im Vergleich zu Harry Kane können auch die beiden einpacken!

Beim Spiel zwischen Bayern München und Werder Bremen lässt es Harry Kane schon wieder klingeln. Erneut gelingt dem Stürmer ein Doppelpack. Nach fünf Saisonspielen steht er schon bei zehn Toren! Und mit der Gala gegen Bremen bricht er einen Rekord, der als gar nicht mehr erreichbar galt.

Harry Kane knackt magische Marke

Es war ein Treffer in echter Stürmermanier. Nach etwas mehr als einer Stunde schob der Engländer einen Querpass von Bayern-Kollege Luis Diaz aus gut acht Metern völlig frei stehend ins Tor. Kane stand eben da, wo ein Stürmer stehen muss, wie man so schön sagt. Das zwischenzeitliche 3:0 war bereits der zweite Treffer des Abends für ihn. Im ersten Durchgang hatte Bayerns Nummer 9 bereits einen Elfmeter verwandelt.

Mit den beiden Tore durchbricht Harry Kane (hier mehr zum Stürmer lesen) eine magische Marke: Im Dress des FC Bayern München steht er nun insgesamt bei 100 Toren und das in nur 104 Spielen – eine unfassbare Quote. So unfassbar, dass sie jetzt auch ein alleiniger Rekord ist.

Haaland und Ronaldo torpediert

So schnell war zuvor noch nie einem Spieler bei einem der europäischen Top-5-Ligen 100 Tore für einen Verein gelungen. Mildes Entsetzen dürfte darüber vor allem in England bei Erling Haaland herrschen. Er war 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt und hatte die Premier League im Rekord erobert. Für seine ersten 100 Tore hatte er allerdings 105 Spiele benötigt!

Ebenfalls 105 Pflichtspiele für 100 Tore hatte einst ein gewisser Cristiano Ronaldo für Real Madrid benötigt. Mit seiner Leistung übertrifft Harry Kane (um den es derzeit Wechsel-Gerüchte gibt) also nicht nur einen der besten aktuellen Stürmer, sondern auch einen der besten Angreifer, die es vielleicht jemals geben wird.

„Es ist selbst für mich verrückt“, gestand der Bayern-Angreifer anschließend bei „Sky“. Der neue Rekord dürfte wohl erstmal eine Weile halten.