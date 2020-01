Leipzig – Gladbach im Live-Ticker: Stürzen die Fohlen den Tabellenführer?

Das Topspiel des 20. Spieltags lautet am Samstagabend: Leipzig – Gladbach.

Vor dem Duell trennen Leipzig und Gladbach in der Tabelle nur zwei Zähler. Die Fohlen könnten also bei einem Auswärtssieg in Leipzig an den „Roten Bullen“ vorbeiziehen.

Leipzig – Gladbach im Live-Ticker

Verteidigt RB Leipzig die Tabellenführung oder zieht Borussia Mönchengladbach vorbei?

DER WESTEN begleitet die Partie Leipzig – Gladbach im Live-Ticker. Schon vor Spielbeginn erfährst du hier alles rund um das Spitzenspiel. Um 18.30 Uhr sind wir dann für dich live dabei und versorgen dich mit allen Highlights zum Match.

Leipzig – Gladbach -:- (-:-)

Tore:

---------

Mögliche Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Poulsen, Werner

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Stindl - Thuram, Embolo, Plea

---------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 01.02.2020, 18.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Schiedsrichter: Tobias Stieler

---------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

20.11 Uhr: Alle Informationen und Transfers zum Deadline Day findest du hier!

19.07 Uhr: Aber damit war auch genug Platz für neue Spieler: Leipzigs Königstransfer ist Dani Olmo. Der 21-jährige Angreifer kam für rund 20 Millionen Euro von Dinamo Zagreb. Zudem hat RB mit Angelino noch einen Linksverteidiger von Manchester City ausgeliehen.

19.04 Uhr: Während die Fohlen in der Winterpause lediglich Jordan Beyer per Leihe zum HSV schickten, hat sich bei RB Leipzig doch noch einiges getan. Matheus Cunha ist zu Hertha BSC gewechselt, Diego Demme verabschiedete sich in Richtung Italien und Stefan Illsanker heuerte bei Frankfurt an…

18.13 Uhr: RB Leipzig hingegen musste die erste Niederlage im neuen Jahr einstecken. Gegen Eintracht Frankfurt setzt es eine 0:2-Pleite.

18.11 Uhr: Nach der Pleite zum Auftakt auf Schalke konnte Borussia Mönchengladbach sein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 souverän mit 3:1 gewinnen.

17.37 Uhr: Auch im Hinspiel war Leipzig das glücklichere Team. RB gewann am dritten Spieltag mit 3:1 im Borussia-Park. Mann des Spiels war damals Timo Werner. Der 23-Jährige erzielte einen Dreierpack.

17.35 Uhr: Der direkte Vergleich geht ganz klar an RB Leipzig: Bei sieben Aufeinandertreffen konnte die Borussia noch kein einziges Mal gewinnen. Fünf Mal war Leipzig erfolgreich, zwei Mal trennten sich die Teams ohne Sieger.

17.21 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Topspiel des 20. Spieltags. In unserem Live-Ticker erfährst du alles rund um die Partie Leipzig gegen Gladbach.