Fortuna Düsseldorf – Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Nach Sturm-Absage endlich Derby-Time

Düsseldorf. Am 22. Spieltag lautet das Bundesliga-Topspiel: Düsseldorf – Gladbach.

Düsseldorf und Gladbach treffen am Samstagabend in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf aufeinander. Nach der unfreiwilligen Pause greift Borussia Mönchengladbach wieder ins Geschehen ein.

Fortuna Düsseldorf – Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker

Nach der Absage des Köln-Spiels dürfen sich die Fans nun auf Derby Lightversion freuen. Feiert Borussia Mönchengladbach den Derbysieg?

DER WESTEN berichtet vom Match Düsseldorf – Gladbach im Live-Ticker und versorgt dich schon vor dem Anpfiff mit allen wichtigen Informationen rund um das Topspiel der Bundesliga.

--------

Düsseldorf – Gladbach -:- (-:-)

Tore:

--------

Mögliche Aufstellungen:

Düsseldorf: Kastenmeier - Adams, M. Jörgensen, Suttner - M. Zimmermann, Morales, Thommy - Stöger, V. Berisha - Hennings, Ampomah

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Hofmann - Herrmann, Embolo, Thuram

--------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 15.02, 18.30 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Schiedsrichter: Daniel Siebert

--------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------

16.37 Uhr: Rösler will gegen Borussia Mönchengladbach ein „Ausrufezeichen“ setzen und etwas mitnehmen. Im Kampf gegen den Abstieg braucht die Fortuna jeden Punkt. Aktuell steht Düsseldorf mit 17 Punkten auf dem Relegationsplatz.

15.21 Uhr: Neu bei der Fortuna ist der Trainer. Uwe Rösler hat den Club nach der Entlassung von Trainer-Legende Friedhelm Funkel übernommen. Der neue Mann an der Seitenlinie wartet allerdings noch auf seinen ersten Bundesliga-Sieg.

14.45 Uhr: Kommen wir zum Gegner Fortuna Düsseldorf. F95 wartet in der Rückrunde noch auf einen Sieg. Nach Pleite gegen Werder Bremen (0:1) und Bayer Leverkusen (0:3) spielte die Fortuna zuletzt zwei Mal Remis (1:1 gegen Frankfurt und Wolfsburg). Immerhin im Pokal konnte Düsseldorf ein Erfolgserlebnis feiern. Gegen Kaiserlautern siegten die Düsseldorfer mit 5:2 und zogen ins Viertelfinale ein.

13.10 Uhr: Mittlerweile hat sich ein Nachholtermin für das Rhein-Derby gefunden. Alles dazu liest du Hier!

12.25 Uhr: Vergangene Woche musste die Elf vom Niederrhein unfreiwillig pausieren. Eigentlich sollte es zum großen Derby-Kracher gegen den 1. FC Köln kommen, aber Sturm Sabine machte dem Duell ein Strich durch die Rechnung. Aus Sicherheitsbedenken bei der Abreise sagten die Verantwortlichen die Begegnung am Sonntagmorgen ab.

12.21 Uhr: Borussia Mönchengladbach ist durchwachsen in die Rückrunde gestartet. Von der 0:2-Pleite zum Auftakt gegen Schalke haben sich die Fohlen schnell erholt. Es folgte ein 3:1-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 und ein 2:2 gegen RB Leipzig. Wobei bei den „Roten Bullen“ ein Sieg durchaus verdient geworden wäre.

Freitag, 14. Februar, 12.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu dem Live-Ticker von DER WESTEN zum Bundesliga-Topspiel am Samstag. Wir versorgen dich mit allen Informationen rund um die Partie Düsseldorf gegen Gladbach.