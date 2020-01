Borussia Mönchengladbach: Verlängert Denis Zakaria? DAS macht Hoffnung

Mönchengladbach. Denis Zakaria ist einer der Leistungsträger im Team von Borussia Mönchengladbach. Unter Marco Rose hat der Schweizer noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht, ist in der Mannschaft hoch angesehen und Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Bei seinen konstant starken Leistungen ist es nur allzu logisch, dass er von den europäischen Top-Klubs umworben wird. Eine Verlängerung seines Vertrags ist aber trotzdem nicht unmöglich.

Fakt ist: Zakarias Arbeitspapier bei Borussia Mönchengladbach ist bis Sommer 2022 datiert, eine Ausstiegsklausel enthält es nicht. Die Verantwortlichen der Fohlen sind also nicht gezwungen, ihren defensiven Mittelfeldspieler im Sommer ziehen zu lassen, wenn sie noch eine Ablöse für ihn kassieren wollen.

Borussia Mönchengladbach: Verlässt Denis Zakaria den VfL schon im Sommer?

„Wir brauchen keine Angst haben, ihn im nächsten Jahr verkaufen zu müssen, weil es dann nur noch ein Jahr wäre – und das ist für uns alle eine komfortable Situation“, sagte Sportdirektor Max Eberl der „Rheinischen Post“ in diesem Zuge. Dennoch habe er Zakaria bereits signalisiert, dass der Verein daran interessiert sei, die Zusammenarbeit über das Jahr 2022 hinaus fortzuführen. Zakaria jedoch habe in Ruhe in die Winterpause gehen wollen.

Borussia Mönchengladbach: Zakaria-Verlängerung könnte an Berater liegen

Dass eine Vertragsverlängerung jedoch kein unmögliches Szenario ist, liegt neben dem Standing im Rose-Team an einem kleinen Detail: Zakarias Berater Mathieu Beda. Der vertritt nämlich auch Schalkes Amine Harit, der seinen Vertrag in Gelsenkirchen trotz hochkarätiger Angebote – auf Anraten Bedas – bis 2024 verlängerte.

Im Fall Denis Zakaria wäre ein ähnliches Modell wie bei Harit denkbar, in dessen Vertrag ab 2021 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert ist. Eins steht in jedem Falle fest: Borussia Mönchengladbach wird eine äußerst schwierige Entscheidung treffen müssen, wenn die großen Vereine mit den Millionen winken.