Borussia Mönchengladbach: Star im Urlaub – unfassbar, was er dort macht!

Die Bundesliga-Profis von Borussia Mönchengladbach dürfen sich noch bis Anfang Januar von der Hinrunde erholen. Die sportliche Leitung des Überraschungsteams gönnt seinen Spielern eine lange Pause: Erst am 4. Januar müssen die Fohlen wieder auf den Rasen.

Viele Profis nutzen die freie Zeit, um mit der Familie oder Freunden zu verreisen. Ein Star der Gladbacher weckt dabei Erinnerungen an einen großen Aufreger der vergangenen Winterpause.

Borussia Mönchengladbach: Star-Foto mit pikantem Detail

Viele Stars zieht es in diesem Winter in die arabische Wärme. Jadon Sancho von Borussia Dortmund, Amine Harit von Schalke 04 sind nur zwei von vielen Bundesliga-Spielern, die ihre freien Tagen in Dubai verbringen. Auch Ramy Bensebaini hält seine Fans via Instagram auf dem Laufenden über seinen Aufenthalt in dem arabischen Emirat.

Dabei lässt es sich der Linksverteidiger der Borussia offenbar richtig gut gehen. Ein Foto, das Bensebaini in seiner Instagram-Story teilte, enthält jedoch ein pikantes Detail. Das Steak im Luxusrestaurant „Nusr-Et“ bestellt der 24-Jährige wie einst Franck Ribery – überzogen mit Blattgold.

Das Steak bestellte Bensebaini offenbar überzogen mit Blattgold. Foto: Instagram: @ramy_bens15_21

Ribery hatte im vergangenen Jahr für einen riesigen Aufreger gesorgt, als er ein großes Steak mit Blattgold überzogen im gleichen Restaurant aß. Kosten: etwa 1.200 Euro. Das Foto hatte eine hitzige Debatte über die Verhältnismäßigkeit von Fußballergehältern nach sich gezogen.

Noch immer speisen viele Stars aus dem internationalen Fußball in dem Restaurant, das große Bekanntheit über seinen Chefkoch „Salt Bae“ via Instagram erlangte. Zuletzt besuchte auch BVB-Star Mario Götze das Lokal.