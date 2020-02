Borussia Mönchengladbach: Keeper mit Wutausbruch – „Nie gedacht, dass es mal soweit kommen wird“

View this post on Instagram

Ich hätte es nie gedacht, das es mal soweit kommen wird 😡 das man jetzt den letzten vom Berg vergrault der immer und alles für den Verein gegeben hat. Einer der den Ernst der Lage schon lange erkannt hat, und jetzt so behandelt wird. Einfach traurig zu sehen was da passiert. Gerry ich habe dir soviel zu verdanken. Ohne dich wäre ich nie soweit gekommen. Alle deine Torhüter Jungs stehen hinter dir. Du warst immer für uns da und bist es auch heute noch. Danke Gerry 🙌🏼 #gerryehrmann #gerry #fck #danke