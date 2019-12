Borussia Mönchengladbach – Istanbul Basaksehir im Live-Ticker: Europa-Aus oder nächste Runde für die Fohlen-Elf?

Mönchengladbach. Am Donnerstagabend kommt es in der Europa League zum Spiel Borussia Mönchengladbach – Istanbul Basaksehir.

In der Partie Gladbach – Istanbul geht es für die Mannschaft von Trainer Marco Rose bereits um alles oder nichts.

Gladbach – Istanbul im Live-Ticker

Bei einer Niederlage droht der Borussia das vorzeitige Aus in der Europa League. Kann die Rose-Truppe den Schwung aus der Bundesliga mitnehmen?

Alle Infos zum Spiel Gladbach – Istanbul im Live-Ticker!

Gladbach – Istanbul -:- (-:-)

Tore:

Spieldaten:

Anstoß: Donnerstag, 12.12.2019, 21 Uhr

Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

Schiedsrichter: Jose Maria Sanchez Martinez (Spanien)

13.04 Uhr: Die Ausgangslage vor dem Spiel ist klar: Mit einem Punkt wäre Gladbach sicher in der nächsten Runde. Sollte die Borussia verlieren, wäre sie nur dann in der Zwischenrunde, wenn AS Rom im Parallelspiel gegen den Wolfsberger AC verliert.

10.54 Uhr: Im Hinspiel hatte Borussia Mönchengladbach in Istanbul einen glücklichen Punkt eingefahren. Dank eines Führungstreffers von Edin Visca hatte Basaksehir lange 1:0 vorne gelegen, ehe Patrick Herrmann in der Nachspielzeit zum 1:1 für die Gladbacher traf.

Mittwoch, 11. Dezember, 8.49 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Istanbul Basaksehir. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.