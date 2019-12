Borussia Mönchengladbach am Boden: DAS bringt die Fans mächtig auf die Palme

Mönchengladbach. Was ein bitterer Rückschlag für Borussia Mönchengladbach!

Am Donnerstagabend verspielte die Fohlen-Elf in der Europa League in letzter Minute den Einzug in die nächste Runde. Gegen Istanbul Basaksehir verlor Gladbach 1:2 und beendet die Gruppenphase auf dem 3. Platz.

Gladbach und das Europa-Aus

Nach dem 1:0 durch Marcus Thuram (33.) hatte doch alles so gut ausgesehen für die Mannschaft von Trainer Marco Rose. Die Gladbach-Fans waren sich sicher, dass sie auch in der Rückrunde einige packende Spiele in der Europa League erwarten dürfen.

Ähnlich sicher waren sich wohl auch die Gladbacher Spieler. Zu sicher. Kurz vor der Pause gab es für die Borussia den ersten Rückschlag. Einen harmlosen Distanzschuss von Irfan Kahveci (44.) ließ Fohlen-Keeper Yann Sommer durch die Finger ins eigene Tor flutschen.

Weil AS Rom im Parallelspiel gegen Wolfsberg in Führung lag, war klar: Gladbach schwebt in Gefahr. Ein einziges Tor für Istanbul würde das Aus für die Rose-Truppe bedeuten.

Marcus Thuram brachte Gladbach in Führung. Zu dem Zeitpunkt wähnte Gladbach sich noch in Sicherheit. Foto: imago images/Chai v.d. Laage

Crivelli schockt Gladbach

In der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel 45 Minuten harmlos vor sich hin. Dann der größtmögliche Schock! In der 90. Minute brach im Gladbacher Strafraum das Chaos aus. Enzo Crivelli behielt als einziger den Überblick und schob den Ball zum 2:1 für die Gäste über die Linie.

Weil die Partie in Rom 2:2 endete, war der Gegentreffer gleichbedeutend mit dem Borussia-Aus.

Dr Moment, der das Gladbach-Aus besiegelte: Enzo Crivelli traf in der 90. Minute aus kurzer Distanz zum 2:1 für Istanbul. Foto: imago images/Nordphoto

Fans sind fassungslos

Was die Fans so fassungslos macht: In der Bundesliga spielt Borussia Mönchengladbach seine Gegner im Wochenrhythmus an die Wand. Zuletzt war es der große FC Bayern, der dran glauben musste.

Mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit erstaunt Gladbach in dieser Saison ganz Fußball-Deutschland und steht nach 14 Spieltagen zu Recht an der Tabellenspitze. Aber warum tritt die Borussia an Donnerstagen in Europa nicht ähnlich beherzt auf?

Bitteres Europa-Aus! Christoph Kramer und Co. müssen zuschauen, wenn in der Rückrunde in Europa der Ball rollt. Foto: imago images/Chai v.d. Laage

Das 1:2 gegen Basaksehir, das glückliche 1:1 im Hinspiel und allen voran das historische 0:4 gegen Wolfsberg – Gladbach stolperte durch die Gruppenphase der Europa League. Genauso verdient wie die Fohlen-Elf derzeit an der Tabellenspitze der Bundesliga liegt, genauso verdient flog Gladbach am Donnerstag aus dem Europapokal.

Die Fans sind am Boden zerstört. Trost könnten wohl nur Erfolge in den kommenden Ligaspielen spenden.