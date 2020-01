Borussia Mönchengladbach: Fans wegen neuem Gesang irritiert – DAS steckt dahinter

Mönchengladbach. Zur Rückrunde haben sich die Fans von Borussia Mönchengladbach etwas Neues einfallen lassen. Die Ultra-Gruppe „Sottocultura“ verteilte Flugblätter mit dem neuen Songtext.

Die restlichen Fans in der Nordkurve von Borussia Mönchengladbach waren kurz irritiert und brauchten ihre Zeit, um den Melodie des neuen Lieds einzustudieren. Doch der Gesang ist nicht gerade unbekannt.

Borussia Mönchengladbach: Gladbach-Fans texten Liverpool-Klassiker um

Der Ursprung: Borussia Mönchengladbach und der FC Liverpool pflegen ein enges Verhältnis. Zwischen den Fans besteht eine langjährige Fanfreundschaft. Als beide Teams in den 70er Jahren zu den besten Teams in Europa gehörten, entstand zwischen den Anhängern eine enge Bande.

Gestärkt wurde die Freundschaft nach der Hillsborough-Katastrophe. Damals starben 96 Liverpool-Fans im Stadion von Sheffield United. Gladbach-Fans sammelten 21.000 Euro für die Hinterbliebenen der Opfer des Stadion-Dramas.

Das neue Lied, das am Samstag im Borussia-Park erklang, ist eine Version eines Liverpool-Klassikers. Den Song „Allez, allez, allez“ hört man jedes Wochenende bei den LFC-Anhängern und wird bei der BOSS-Night – ein Fan-Konzert vor jedem Spiel – vom Liverpool-Sänger Jamie Webster zelebriert.

„Sottocultura“ hat das Lied jetzt in einer deutschen Version mit Bezug zu Borussia Mönchengladbach an den Start gebracht.

Der Text von Liverpool:

We’ve conquered all of Europe

We’re never gonna stop

From Paris down to Turkey

We’ve won a fucking lot

Bob Paisley and Bill Shankly

The Fields of Anfield Road

We are loyal supporters

And we come from Liverpool

FC Liverpool: Jamie Webster performt "Allez, Allez, Allez.."

Die Gladbach-Version:

Oh glorreiche Borussia

Die Macht vom Niederrhein

so war's in alten Tagen

und wird es immer sein

Fünfmal Deutscher Meister

und dreimal den Pokal

wir schreien euch nach vorne

Komm' macht es noch einmal!

Allez, Allez, Allez...

Borussia Mönchengladbach: Neuer Fan-Gesang

Beim Auswärtsspiel in Leipzig wird man den Gesang aber zunächst erst einmal nicht hören. Die Anhänger planen einen Protest gegen "Red Bull". Alle Infos dazu hier!