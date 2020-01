Borussia Mönchengladbach: DIESEN Brand muss Rose schleunigst löschen

Die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach unter Marco Rose ist bisher vor allem der Heimstärke zu verdanken. 22 von 27 möglichen Punkten sammelten die Fohlen im Borussia-Park und unterlagen dabei lediglich Herbstmeister RB Leipzig. Zugegeben: 13 Zähler aus acht Auswärtspartien sind keine schlechte Bilanz, dennoch sind die Duelle in der Fremde die wohl größten Herausforderungen in der Rückrunde.

Fakt ist, dass Borussia Mönchengladbach in der zweiten Saisonhälfte neun Mal außerhalb der Vitusstadt wird antreten müssen. Und das Auswärtsprogramm ist durchaus knifflig. Gleich zum Auftakt in die Rückrunde gastiert der VfL beim direkten Konkurrenten FC Schalke 04, ehe es zwei Wochen später zu RB Leipzig geht. Anschließend führt der Weg nach Düsseldorf, wo es in der Vorsaison zu den Rouwen-Hennings-Festspielen (1:3) kam. In Augsburg konnte die Borussia noch kein Bundesliga-Spiel gewinnen, in Freiburg ist sie seit 2001 sieglos.

Und auch, wenn es ab Mitte März immer heißer wird, warten durchaus Stolpersteine auf den aktuellen Tabellenzweiten. Neben den Duellen mit Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und dem SC Paderborn, die allesamt im unteren Drittel des Tableaus angesiedelt und deshalb vielleicht sogar doppelt gefährlich sind, wirkt das Spiel in der Allianz Arena beim FC Bayern München am 30. Spieltag fast schon wie ein Feiertag.

Borussia Mönchengladbach: Auswärtsspiele sind der Schlüssel zum Erfolg

Dass Mönchengladbach „Auswärts“ kann, bewies es gleich zu Beginn dieser Spielzeit: Drei Spiele in Folge – nimmt man den Pokalerfolg bei Wehen Wiesbaden dazu, sind es gar vier – wurden gewonnen, während es in heimischen Gefilden nur zu insgesamt drei Zählern langte.

Mit dem blamablen 0:4 zum Auftakt der Europa League gegen den Wolfsberger AC jedoch wendete sich das Blatt in allen Wettbewerben. Auf internationalem Parkett blieb die Rose-Auswahl auswärts ungeschlagen, verspielte das Weiterkommen letztlich im Heimspiel gegen Basaksehir kurz vor Schluss. In der Bundesliga entwickelte sich der Borussia-Park zu einer Festung, während auswärts nur noch ein Sieg bei Bayer Leverkusen und ein trister Punktgewinn zum Hinrundenabschluss beim 0:0 im Olympiastadion gelang.

---------------

BMG-Top-News:

News aus der Bundesliga:

---------------

Lässt man das vergangene halbe Jahr Revue passieren, kann also durchaus davon gesprochen werden, dass Borussia Mönchengladbach die sensationelle Herbstmeisterschaft in der Fremde verspielt hat. Dennoch – und das muss ebenfalls angeführt werden – sind 35 Punkte bei einem Torverhältnis von 33:18 Toren natürlich eine enorm starke Ausbeute.

Borussia Mönchengladbach: Klappt es mit der Champions League?

Einfacher wird es mit Sicherheit nicht. Die Konkurrenz hat die Elf vom Niederrhein längst als Topteam wahrgenommen und wird die direkten Duelle daher anders angehen als noch in der Hinrunde. In diesen Momenten wird es dann mehr denn je auf Marco Rose ankommen: Er muss seiner Mannschaft neue Lösungswege aufzeigen, sie vielleicht sogar teilweise neu erfinden.

Als deutliche Warnung dient die vergangene Spielzeit. Mit 33 Punkten nach 17 Begegnungen steuerte die Borussia damals ebenfalls auf die Champions League zu, ließ in der Rückrunde aber nur 22 weitere folgen. Das große Manko: Als es plötzlich zuhause nicht mehr lief, konnte dies in der Ferne nicht korrigiert werden. Es dürfte also so oder so nicht schaden, regelmäßig etwas aus fremden Stadien mitzunehmen – damit im kommenden Herbst wieder die Champions-League-Hymne durch den Borussia-Park schallt.