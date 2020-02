Borussia Mönchengladbach: Derby an Aschermittwoch? Dann könnte das Spiel gegen Köln nachgeholt werden

Mönchengladbach. Orkantief „Sabine" hat den Fans von Borussia Mönchengladbach einen Strich durch die Rechnung. Aus Derby-Vorfreude wurde Derby-Absage. Die Verantwortlichen mussten die Partie gegen den 1. FC Köln am frühen Sonntagmorgen absagen. Eine sichere Abreise konnte nicht gewährleistet werden.

Wann empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln? Gibt es für das Derby Gladbach und Köln schon einen Nachholtermin?

Gladbach gegen Köln: Wann findet das Derby statt?

Die Suche nach einem Ersatztermin gestaltet sich schwierig. Der Bundesliga-Spielplan ist eng getaktet und viele Faktoren haben einen Einfluss auf die Spielansetzung.

Fest steht jetzt schon: Die Partie wird aller Voraussicht nach an einem Wochentag (Dienstag oder Mittwoch) stattfinden. Bis zum 34. Spieltag sind alle Wochenenden mit Bundesliga- oder Länderspielen belegt. Und: Nach dem letzten Spieltag darf das Match aufgrund von möglicher Wettbewerbsverzerrung nicht stattfinden.

Das Hinspiel in Köln gewann Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Foto: imago

Zusätzliche Bedingung für ein Nachholspiel ist: Es müssen mindestens zwei spielfreie Tage zwischen der letzten Partie und dem Nachholspiel liegen. Der erste denkbare Termin wäre damit der 18.02. Allerdings würde sich die Bundesliga-Partie dann mit der Champions League überschneiden.

Das ist nicht nur ein Problem für Rechteinhaber Sky, der bei der Terminfestlegung ein Wörtchen mitreden, sondern auch für die Polizei. Borussia Dortmund empfängt an dem Abend Paris Saint-Germain. Dort sind schon zahlreiche Beamten im Einsatz und die Anreisewege der Fanlager könnten sich kreuzen.

Rhein-Derby an Aschermittwoch?

Option Nummer zwei: Aschermittwoch. Terminlich gesehen wäre der 26. Februar das perfekte Datum. Zwischen den Bundesliga-Spieltagen 23 und 24 ist genügend Zeit und in der Champions League spielt kein deutsches Team.

Auch die Polizei spielt bei dem Hochsicherheitsspiel eine Rolle. Foto: C. Hardt / Future Image

Allerdings haben da die Kölner etwas dagegen. „Wir werden uns gegen einen Termin im Februar aussprechen, weil das nicht in unsere Aktivitäten passt“, sagte Kölns Sport-Chef Horst Heldt. Ein Derby zum Abschluss der Karnevalszeit? Keine gute Idee!

Aber auch die Gladbacher Polizei hat sich laut „Sportschau“ gegen den Aschermittwoch ausgesprochen. Die Belastung der Beamten sei in den Tagen zuvor „extrem hoch“.

Am 03./04. März wiederum sind vier DFB-Pokal-Spiele. Will die DFL dort eine Überschneidung vermeiden, läuft momentan wohl alles auf den 10. oder 11. März hinaus. Gespielt würde womöglich vor der Champions League (21 Uhr) am frühen Abend gegen 19 Uhr.

Zunächst einmal steht für Borussia Mönchengladbach aber das andere Rhein-Derby an. Am Samstag (18.30 Uhr) sind die Fohlen zu Gast bei Fortuna Düsseldorf.