Juwel feiert Gladbach-Debüt – das Gesetz hätte es beinahe verhindert

Ein rundum gelungener Abend für Borussia Mönchengladbach! Die Fohlen trotzen ihrem Negativ-Lauf in der Bundesliga und ziehen souverän ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Einen großen Moment feierte dabei Gladbach-Juwel Wael Mohya.

Der erst 16-jährige Spieler feierte beim Spiel gegen den Karlsruher SC (3:1) sein Profidebüt für Borussia Mönchengladbach. Ein historischer Moment! Immerhin ist er nun der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte. Doch beinahe wäre es nicht dazu gekommen.

Gladbach hat neuen jüngsten Spieler

Im zarten Alter von 16 Jahren, neun Monaten und 28 Tagen stand Mohya am Dienstagabend (28. Oktober) erstmals in einem Pflichtspiel für die Borussia auf dem Feld. Neuer Vereinsrekord! Der Jungspund löste damit Karlheinz Pflipsen aber, der den Rekord über 37 Jahre innehatte.

Auch spannend: Gladbach-Legende zerlegt die Borussia! „Das Schlimmste“

In der Nachspielzeit der zweiten Pokal-Runde schenkte ihm Trainer Eugen Polanski diesen einmaligen Moment. Im Nachgang verriet der Gladbach-Coach, dass ein Einsatz unter anderen Vorzeichen schwierig geworden wäre.

Uhr immer im Blick

Denn ein so junger Spieler unterliegt auch dem Jugendschutzgesetz. Daher meinte Polanski nach dem Spiel schmunzelnd: „Da mussten wir wegen des Jugendschutzgesetzes auf die Uhr schauen. Bei einer Verlängerung wäre es eng geworden. Aber den Einsatz wollte ich ihm unbedingt geben, weil er ihn sich verdient hat.“

+++ Die Uhr tickt! Gladbach-Neuzugang muss jetzt liefern – sonst droht der Mega-Flop +++

Letztlich war eine mögliche Verlängerung allerdings vom Tisch. Kurz zuvor hatte Haris Tabakovic die Gladbacher mit 3:1 in Führung und damit in die nächste Runde geschossen. Mohyas Einwechslung barg also keine Gefahr mehr.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Weiter geht es für Borussia Mönchengladbach am Samstag (1. November) gegen den FC St. Pauli. Ob das Juwel da auch wieder zum Einsatz kommt? Da die Partie bereits um 15.30 Uhr angepfiffen wird, wird zumindest die Uhrzeit dieses Mal dabei keine Rolle spielen.