Virkus sorgt für Paukenschlag! Kündigt er sein eigenes Gladbach-Aus an?

Schon im zweiten Spiel unter Interimscoach Eugen Polanski ist der erhoffte Effekt verpufft. Nach der Entlassung von Gerardo Seoane hatten viele Gladbach-Fans die Hoffnung, dass jetzt alles anders laufen würde.



Der 1:1-Auftakt gegen Leverkusen unter Polanski war vielversprechend, doch gegen Frankfurt folgte ein Desaster: Zur Halbzeit lag Gladbach 0:5 zurück. Das 4:6-Endergebnis konnte den Spieltag nicht retten und die Krise nicht kaschieren. Der Trainerwechsel hat die Probleme in Gladbach nicht gelöst. Wer trägt also die Verantwortung für den katastrophalen Saisonstart? Sportchef Roland Virkus stellt sich jetzt selbst infrage.

Gladbach mit tiefen Problemen

Die Krise bei Gladbach scheint nicht nur an der Trainerfrage zu liegen. Wenn ein Bundesligist zur Pause mit 0:5 untergeht, stimmen die Strukturen auf und neben dem Platz nicht. Nach fünf Spielen steht die Borussia mit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Virkus sprach die Lage im „Doppelpass“ offen an: „Also, es ist doch logisch, wenn man Tabellenletzter ist, mit zwei Punkten, dass man sich natürlich dann auch selber hinterfragt.“ Er bekannte klar eigene Fehler und fügte hinzu: „Es sind Fehler gemacht worden und da schließe ich mich auf jeden Fall ein. Und was meine Person angeht: Ich bin jetzt 30 Jahre in dem Klub und jeder kennt meine Loyalität zu diesem Klub und jeder weiß, wie ich zu diesem Klub stehe.“

Kündigt Virkus sein Aus an?

Virkus zog bei seiner Analyse auch seine eigene Rolle verstärkt in den Fokus: „Ich habe in sämtlichen Funktionen gearbeitet in diesem Klub und es ist doch auch klar, da könnt ihr sicher sein, dass ich im Hintergrund auch meine Situation regle, im Sinne des Klubs.“ Besonders auffällig war sein abschließender Satz: „Der Klub ist größer als jeder Mensch, der in diesem Klub arbeitet.“

Ob Roland Virkus tatsächlich seinen Posten als Sportdirektor räumen könnte, bleibt unklar. Die jüngsten sportlichen Ergebnisse sprechen jedenfalls nicht für ihn, und seine Aussagen deuten darauf hin, dass eine Trennung nicht ausgeschlossen ist. Gleichzeitig kursieren Gerüchte, dass Nils-Ole Book, Sportdirektor von Elversberg, eine mögliche Nachfolgeoption sein könnte. Diese Spekulationen dürften nun weiter an Fahrt aufnehmen.